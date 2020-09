Négy embert megkéseltek a Charlie Hebdo volt párizsi szerkesztősége mellett

A pénteki incidensről egybehangzóan számoltak be különböző források, de körülményei egyelőre bizonytalanok – írta az AFP hírügynökség.

Két áldozat állapota életveszélyes a párizsi rendőrprefektúra közlése szerint, a feltételezett elkövetőt elfogták – tudatta a rendőrség, melynek első feltételezései két tettest valószínűsítettek. A sebesültek száma is változott, az AP amerikai hírügynökség kettőről tud.

A rendőrség lezárta a területet, mert gyanús csomagot talált a volt szerkesztőség közelében, ám kiderült, hogy nem volt benne robbanószerkezetet.

Four people were injured, two seriously, in a knife attack in #Paris11 near the former offices of French satirical magazine #CharlieHebdo. pic.twitter.com/CdCHtuYPXj

