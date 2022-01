A brit kormány döntése alapján - amelyet Boris Johnson miniszterelnök jelentett be a múlt héten - csütörtöktől nem kell oltási igazolást bemutatni a belépés feltételeként azokban az angliai intézményekben, amelyekben ezt eddig kormányzati rendelkezés írta elő.

Az omikron koronavírus-variáns gyors terjedése nyomán született rendelkezés alapján tavaly ősztől az előírás csütörtöki visszavonásáig a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) által kiadott hazai, illetve a brit kormány által elismert külföldi oltási igazolást, vagy frissen elvégzett koronavírus-gyorsteszt negatív eredményét kellett felmutatni a belépéshez az éjszakai szórakozóhelyekre és a nagy tömegeket vonzó rendezvényekre.

Ugyancsak megszűnt a maszkviselési kötelezettség a közösségi intézményekben, köztük a tömegközlekedési eszközökön és a boltokban is.

Johnson múlt heti tájékoztatása szerint ez a maszkot nem viselők büntethetőségének megszűnését is jelenti, bár az egyes intézmények saját hatáskörükben továbbra is kérhetik, hogy a látogatók viseljenek szájmaszkot.

Sadiq Khan londoni polgármester be is jelentette, hogy a londoni tömegközlekedésben továbbra is elvárják az utasoktól a maszkviselést. Ennek elmulasztása a kormány intézkedése alapján immár nem jár bírsággal, de a tömegközlekedési hálózatok üzemeltetői megtilthatják az utazást a maszkot nem viselőknek.

A középiskolák osztálytermeiben már egy hete megszűnt a kötelező maszkviselet, és az oktatási minisztérium csütörtökre visszavonta azt a szabályozást is, amely az iskolák közösségi helyiségeiben írta elő a maszkviselést.

A kormány visszavonta emellett azt az ajánlást is, amely az otthoni munkavégzést szorgalmazta olyan tevékenységek esetében, amelyek lehetővé tették a távmunkát.

Boris Johnson a londoni alsóházban tartott múlt heti tájékoztatásában hangsúlyozta: a korlátozások feloldását az egész Európában példátlan sikerű nagy-britanniai oltási kampány tette lehetővé, és az, hogy az omikron koronavírus-variáns okozta fertőződések száma az elmúlt hónapok nagyon gyors felfutása után a jelek szerint immár tetőzött.

A brit kormányfő elmondta: a 60 éven felüli angliai korosztály tagjainak több mint 90 százaléka már a koronavírus elleni oltás harmadik, emlékeztető és hatáserősítő dózisát is megkapta.

A brit egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint az Egyesült Királyság egészében eddig több mint 37 millióan kapták meg mindhárom oltási adagot; ez a teljes brit felnőtt lakosságnak csaknem a kétharmada.

Koronavírus-fertőződés esetében egyelőre kötelező a karantén, de a kormány rövid időn belül ezt a kötelezettséget is meg akarja szüntetni.

Boris Johnson úgy fogalmazott: hamarosan eljön az elkülönítésre vonatkozó jogi szabályozás teljes körű visszavonásának ideje, ugyanúgy, ahogy azokat sem kötelezi törvény az elkülönítésre, akik influenzásak.

A jelenlegi karanténelőírások jogi hatálya március 24-én jár le, de a brit kormányfő jelezte: ha a járványadatok ezt lehetővé teszik, szavazásra szeretné terjeszteni a parlamentben a lejárati időpont előrehozását.

Skóciában, Walesben és Észak-Írországban az angliainál is szigorúbb intézkedések voltak érvényben, de a helyi kormányok az utóbbi napokban szintén sorra jelentik be a korlátozások, előírások visszavonását vagy jelentős enyhítését.

Borítókép: illusztráció