Kedden tűzte ki a 2022-es országgyűlési választás időpontját Áder János köztársasági elnök, így élesre fordult a kampányidőszak. Az április 3-i dátum kijelölése alkalmából a Facebookon is jól kirajzolódtak a táborok várakozásai, megmutatkozott a lelkesültség mértéke és az adott politikai közösség választási győzelembe vetett hitének erőssége is láthatóvá vált – írják.

Az interakciószámokból az derült ki, hogy a Fidesz tábora sokkal aktívabb és optimistább, mint a baloldalé. A Fidesz mindhárom területen (politikusok, hivatalos oldalak, véleményvezérek) látványosan verte a baloldalt, mindhárom területen az interakciók több mint 60 százalékát hozta el.

A baloldali médiamunkások a Fidesz-világ online sikerét mindig a jobboldal hirdetési stratégiájával igyekeznek megmagyarázni, ezt a narratívát viszont alapjaiban kérdőjelezi meg az elmúlt hét. A Fidesz Facebook-oldalán például ezen a héten egy fillér költés sem volt, mégis 217 ezer interakciót szerzett, míg a baloldal összesített eredménye (minden ellenzéki párt interakcióinak összege) csupán 131 ezer volt.

Már sokadik alkalommal dől meg ez a baloldali mantra.

A valóság inkább az, hogy a választások kihirdetésének hetén a jobboldal sokkal felkészültebb állapotban volt, mint a baloldali ellenzék – vonja le a következtetést a Mandiner.

Politikusok

Stabil, 60 százalék feletti előnyt hoztak össze a jobboldal vezető politikusai a vizsgált időszakban. Orbán Viktor a közel 400 ezer interakciójával ezúttal is tekintélyes előnyhöz juttatta a jobboldalt és húzta maga után a többieket.

Márki-Zay Péter és a baloldal ezen a héten sokadjára jelentette be, hogy most aztán tényleg lendületet vesz a kampányuk, de a baloldali tábor lelkesedésén ennek nem volt nyoma.

Továbbra is más súlycsoportban játszik a baloldal miniszterelnök-jelöltje és a jobboldali miniszterelnök.

Nagyon kontrasztos, hogy míg Márki-Zay Péter esetében egy bejegyzés átlagosan 3800 interakciót hozott a héten, addig Orbán Viktor egy bejegyzésén átlagosan majdnem tízszer annyi, pontosan 36 ezer interakció volt – olvasható a Mandiner összesítésében.

De legalább a baloldalon volt némi sikere Márki-Zay Péternek, aki hosszú hónapok után végre nyerni tudott a baloldal házi versenyében. A javításhoz a sok (41 db) bejegyzés, a megnövelt hirdetések, valamint Jakab Péter és Karácsony Gergely gyenge közösségi médiás aktivitásai járultak hozzá a leginkább.

Hivatalos oldalak

Közszolgálati üzeneteivel, tájékoztatóival ezúttal is a kormány Facebook-oldala vezeti a hivatalos oldalak listáját, így az oda kikerülő üzenetek ismét jelentős közönséghez jutottak el.

A pártok versenyében tovább nyílt az olló a jobboldal és a baloldal között. A kormánypártok az összes interakció több mint 62 százalékát termelték meg.

Az elmúlt években a közösségi médiában a hangsúly egyre inkább a személyiségekre helyeződött át – olvashatjuk megannyi szakértő tollából –, és ez a baloldal stratégiájában látszik is, a hivatalos oldalakra kisebb hangsúlyt és kevesebb energiát fektetnek. A Fidesz stratégiája viszont mintha ebben is különutas lenne, továbbra is aktívak ezek az intézményi oldalak, az interakciószámokból pedig az látszik, hogy a jobboldali tábor ezt pontozza is – olvasható a Mandiner eredményértékelőjében.

Véleményvezérek

A véleményvezérek frontján ezen a héten is a már hónapok óta kialakult erőviszonyok köszöntek vissza. A jobboldali mémoldalak és véleményvezérek ezúttal is kétharmad körüli aránnyal gyűrték maguk alá a baloldali véleményközeget.

A DK-közeli szereplők az elmúlt egy hétben is meghatározták a baloldali gondolatvilágot, azonban jól látszik, hogy rajtuk kívül alig foglalkoznak a politikai szereplők ezzel a szcénával, így a baloldali listára már egészen alacsony, 20 ezer interakciót meghaladó eredménnyel is be lehetett kerülni.

A jobboldalon ezzel szemben heti 40 ezer interakciónál kezdődik a belépés a top 10-be.

