A The Washington Post cikke szerint a Fehér Ház tisztviselői azt mondták: látják a Biden és a demokraták előtt álló kihívásokat, ugyanakkor szerintük a gazdaság és a járvány tekintetében is fokozatosan javulni fognak jövőre a körülmények, és az „általános frusztráció enyhülésével” az elnök támogatottsága is emelkedni fog. A demokraták elismerték: jelentős a veszélye annak, hogy elveszítik szűk többségüket a képviselőházban és a szenátusban a jövő novemberi félidős választásokon, és „a jelenlegi körülmények között a veszteségek jelentősek lehetnek”.