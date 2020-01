Kultúra pár kattintásnyira

Csak kapkodom a fejem. Olvasom, hogy online is elérhetővé válik a Vatikán könyvtárának gazdag gyűjteménye, mi több, a legnagyobb párizsi múzeumok ingyenesen elérhetővé teszik a gyűjteményeikben található több mint 100 ezer műalkotás nagy felbontású digitális reprodukcióját. A Paris Musées akciójának célja a gyűjtemények ismertségének és műtárgyaik láthatóságának növelése. Az akcióban olyan világhírű közgyűjtemények is benne vannak, mint a Louvre, az Orsay Múzeum, a Grand Palais vagy a Pompidou Központ. Tudom, az igazi az, ha közelről nézem, hat rám, érzem az illatát, de így legalább láthatom utazás nélkül is.

Vezető képünk illusztráció.