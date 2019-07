Koszi Janka új dalokat is bemutat a ligetben

A Petőfi Művészeti Liget színpadán köszönthetjük majd július 21-én Koszi Jankát is, aki nyáron sem unatkozik, több nagy fesztiválon is fellép együttesével.

– Legutóbbi beszélgetésünk óta kijött a Never Forget klipje. Mit mondanál róla?

– A Never Forget az egyik kedvenc dalom. Nem követi a trendeket, és szerintem filmzenés, amit nagyon szeretek. A hozzá készült klipet az év első koncertjén forgattuk Budapesten. Régóta szerettem volna egy olyan klipet, amiben a közönségünk is szerepel, úgyhogy nagy élmény, hogy végre összejött. Folyamatosan írjuk a dalokat a zenekarral is és Szabó Zével a koncertezéssel párhuzamosan. Találkozhatunk még idén nyáron az Efotton, Kapolcson, Dunaújvárosban, Campus Fesztiválon, Szigeten és a Strand Fesztiválon.

– A Staropramennel együttműködve, egy nagyon izgalmas projektben szerepelsz, erről mesélsz kicsit?

– A Staropramen és a Random Trip kollaborációjából létrejött egy improvizációs, főzős, zenés sorozat, amire meghívást kaptam én is. Youtube-on lehet csekkolni az adásokat. A lényege az, hogy az aktuális frontemberre építve a zenélésen túl Serényi Zsolt séf kreál egy szuper ételt abból az ízlésvilágból merítkezve, ami a „főhős” sajátja. Mi a Jankovich-kúriában voltunk Rácalmáson. Nagyon jó élmény volt.

– Milyen érzés Dunaújvárosban fellépni? Várod már?

– Dunaújvárosban fellépni mindig különleges. Rengeteg emlék köt ide, amik ilyenkor mindig felelevenednek. Lehet, hogy a koncertünkön el is mesélek majd párat. Azt is nagyon várom, hogy a családommal töltsek egy kis időt, mert sajnos elég ritkán jutok haza.

– Mivel várod a közönséget? Milyen műsor lesz?

– A jól ismert számainkon kívül készülünk pár új dallal is, amik ott fognak debütálni. Kíváncsi vagyok a visszajelzésekre. Remélem, hogy sikerül felállítani az ülő közönséget is. Varga Zsófia