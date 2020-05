Kortárs: művészetterápiás randalírozások sora

Még nem ismert, mikor nyithatnak újra a városi kulturális és művelődési intézmények, ám az érdeklődő polgárokat így is igyekeznek kiszolgálni e kulturális bázisok.

Így tesz március közepe óta a Kortárs Művészeti Intézet is, amely jelenleg is számos élményt, programot kínál világhálós elérhetőségein (ica-d.hu, facebook/Ica Naplója). Már az 54. epizódjánál tart a KMI képes múltidéző sorozata, az Emlékmorzsák, amely az intézmény gazdag fotógyűjteményéből villant fel csemegéket, így tiszteleg a 70 éve kezdődött városépítés évfordulója előtt. A KMI munkatársai minden fotóhoz egy-egy izgalmas történetet is mellékelnek.

Szunnyadó kreatív energiáinkat is aktiválhatjuk a Képrablás címen futó akcióban, amely érdekes és egyben mókás feladványt tartogat. Amint az ötletgazdák fogalmaznak: a „művészetterápiás randalírozás” lényege, hogy kiválasztanak három, a KMI gyűjteményében szereplő műtárgyat, és felteszik azokat az intézet Facebook- és Instagram-oldalára, ezen alkotásokat szeretnék karanténbeli körülmények között újrajátszatni közönségükkel. A csatlakozó játszótársaknak nincs más dolguk, mint szabadon, kreatívan átdolgozni az adott képet, akár a nappali vagy a konyha kellős közepén, a rendelkezésre álló, otthoni tárgykultúra segítségével, csupán annyi fontos, hogy a mű eredeti szerkezetét (a történést, a figurákat vagy a fő motívumokat lekövetve) életben tartsák. Az újrajátszott művekről készült fotókat az [email protected] e-mail-címre várják a szervezők.

A világhálóra költözött a helyben a KMI védőszárnyai alatt futó KineDok Filmklub, amelynek friss darabja május 28-ig ingyenesen megtekinthető. A májusi „vetítésen” a Srbenka című fantasztikus horvát film látható. A Srbenka azt vizsgálja, hogyan birkózik meg a jugoszláv háború után született generáció a történelem sötét árnyaival. A film többszörös fesztiváldíjas, az alkotást Európa Filmdíjra is jelölték.