Révész Zsolt a CityRocks Hungary kommunikációs vezetője és szervezője az alábbiakról tájékoztatta szerkesztőségünket, amelyet betűhíven közlünk:

KÖZLEMÉNY! Cityrocks Hungary

Idén elmarad Magyarország legnagyobb rockzenei flashmobja.

A járványhelyzetre való tekintettel a Cityrocks Hungary (Magyarország legnagyobb rockzenekara) Dunaújváros önkormányzatával közösen úgy döntött, hogy idén, július 25-ikén nem tartják meg az ország legnagyobb rockzenei flashmobját.

Igaz, hogy a tömegrendezvényeket illető tilalom 2020. augusztus 15-ig áll fenn, de a hírek alapján a Cityrocks Hungary nem látja garantáltnak, hogy addigra már lesz hatékony, mindenki részére hozzáférhető vakcina és gyógymód is. Ezért még ha augusztus 15-ike után esetleg nem is áll fenn a korlátozás, széles körű átoltottság nélkül akkor is felelőtlenségnek tartanák sok ezer embert hívni egy olyan helyszínre, ahol nem garantálható a biztonságos távolság megtartása.

A Cityrocks Hungary nemcsak azt tartja fontosnak, hogy sokan összegyűljenek zenélni közösen egy nagyot, hanem azt is, hogy mindenki biztonságban legyen. A szervezők ezzel a döntéssel tudnak legjobban vigyázni a zenészekre és a közönségre is. A program elmaradása nem törlést, hanem halasztást jelent, és amennyiben kedvezőbbek lesznek a körülmények, jövő tavasszal pótolják be az óriászenekar nagykoncertjét.

A 2021-es rendezvényre a jelentkezés folytatódik, már most több mint 600-an regisztráltak. Jelentkezni a http://cityrocks.hu/ oldalon lehet.

