Hazahozták a lemezt

Dunaújváros Februárban, egy évvel azután, hogy Faragó „Sztivi” István kivált a Jol­ly Jackersből, új bandája, a The Blindmirrors a Kaptárban mutatkozott be koncertjével. Most lemezbemutatóval jártak itt.

Akkor jött ki első videoklipjük, és úgy tervezték, egy hónap múlva jön a következő, május elején egy koncertvideó, nyár elején pedig egyben az egész lemez. Az ismert okok miatt ez nem valósult meg. Sztivi azonban kötődik annyira Dunaújvároshoz, hogy amint lehetett, lemezbemutató koncertjüket elhozta szülővárosába. Így aztán szombaton este a Kaptár Garden zsebkendőnyi színpadán ott zsúfolódott az immár The Blindmirrors-szá kovácsolódott négy zenész. Van saját arculatuk grafikával, pólóval, sapkával. És ami a legfontosabb, saját, jellegzetes hangzásuk is.

Nem a legideálisabban álltak össze az összetevők. Előző este a Barba Negrában léptek fel, délután pedig már letoltak egy koncertet a szomszédos Nagyatádon, egy motorostalálkozón, és hát a Garden színpadát sem egy ilyen formációra szabták sem térben, sem fényben, sem hangzásban. Mindezek ellenére remek hangulatú koncertet adott a Tóth Dominika (ének, basszusgitár), Faragó „Sztivi” István (ének, gitár), Barta Pál (szólógitár) és Varga Norbert (dobok) összeállítású zenekar.

Hogy milyet? A stílust illetően idéznénk egy mondatot Sztivitől az év elejéről: „Stílusban szeretnék visszanyúlni azokhoz a zenékhez, amelyek fiatal koromban igazán inspiráltak. Egy vintage, rock and rollos, punkos irányzat, amelybe keveredhet blues vagy akár John­ny Cash-es vonal is.” Ez is lett, és úgy sikerült, hogy nem engedték le őket a színpadról a végén.