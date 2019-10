A koncert az ünnep méltó koronájának bizonyult

A Sándor Frigyes Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenei világnapi egész napos programjára az esti koncert tette fel a koronát az intézmény koncerttermében. Dunaújvároshoz köthető muzsikusok állítottak össze egy bő egyórás hangversenyprogramot.

Nem túlzás azt állítanuk, hogy nagyon sok olyan muzsikus van, aki a Sándor Frigyes Zeneiskolában tanult valaha, és élete későbbi korszakában is a hétköznapjai részét képezi a zene. Sokan komoly zenei karriert futottak be, mint például Csuhaj-Barna Tibor, aki 17 esztendeig tanított az intézményben, mára pedig a szakma egyik elismert szaktekintélye, a Zeneakadémia jazzbőgő tanára. Kedden este többek között ő is fellépett.

A koncert indításaként még a jazzformátumok előtt a zeneiskola két tanára lépett a közönség elé egy kortárs szerzeménnyel. A dob-fuvola formáció Müller Tamás: Három nap című szerzeményét adta elő. Az eredeti hangzásvilágú darab előadásában Sütő Balázs működött közre fuvolán.

A folytatásban az intézmény jazzének oktatója, a dunaújvárosi születésű Kész Petra állt ki a széksorok elé régi partnerével, Kiss Diánával (nagybőgő), akivel már általános iskolába is együtt jártak a Móriczba, majd a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskolába, majd a konzervatóriumba is, ráadásul szobatársak is voltak sokáig, így egy meglehetősen összeszokott duóról beszélhetünk. Rövidke műsorukban hangsúlyosan bizonyították, mára már mestereivé váltak hivatásuknak, Diána feszes, pontos basszusfutamaira Petra sokszínű dallamvariációkat ültetett. Ráadásul még a modern eszközöket is becsempészte, a loop technikának köszönhetően önmaga kíséreteként, több szólamban szólalt meg nem mindennapi hangja.

Őket a hazai jazzélet egyik jeles formációja, a Voice & Bass, vagyis Lakatos Ágnes és Csuhaj-Barna Tibor kettőse követte. Mindketten tanították korábban az est fellépőinek nagyobb részét, ami természetesen tükröződött előadásuk minőségén is. A vastapsok igazolják mindezt.

Az est utolsó fellépője a Heritage B trió, azaz Kárpáti Benedek, Hegyi Zoltán (néhány évvel ezelőtt Sándor Frigyes-díjat érdemelt ki) és Borbényi Dániel voltak, izgalmas dob–basszus–gitár hármas hangzást hozva.

Zárásként mindenki egyszerre lépett fel a Rout 66-ben.