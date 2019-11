Vérbank-utánpótlás a Petőfi iskolában

A Magyar Vöröskereszt dunaújvárosi szervezete tegnap véradást tartott a Petőfi iskolában, ennek kapcsán Feth Katalint, a vöröskereszt helyi szervezetének vezetőjét kérdeztük.

– A helyi és környékbeli lakosok jóval több vért adnak, mint a kitűzött cél, ezzel pedig statisztikailag országos első helyen állunk, Dunaújváros és térsége kiválóan teljesít – tájékoztatta lapunkat Feth Katalin.

A jó szervezettségnek és az ügyes véradómozgósításnak köszönhető minden bizonnyal az is, hogy a Pusztaszabolcs belterületén szombaton történt, komoly személyi sérüléssel járó közúti balesetben megsérült mentősök számára is gyorsan és hatékonyan tudtak elegendő vért gyűjteni. Amint azt lapunk is hírül adta, november 16-án Pusztaszabolcson beteghez vonulva – a megkülönböztető fény- és hangjelzés használata mellett – egy mentőautó villanyoszlopnak csapódott, és két mentős súlyosan megsérült.

Irányított véradást szerveztek, hogy a szükséges vért biztosítsák a sérülteknek. Nagyon sokan adtak vért, hogy segítsenek, Feth Katalin is megerősítette, hogy elegendő vér áll rendelkezésre a mentős beteg részére. A vérbank folyamatos utánpótlása azonban rendkívül fontos, mert – ebben a konkrét esetben és más rászorulónál is – életeket menthet. Aki vért szeretne adni, jelentkezzen a következő elérhetőségek egyikén a neve és telefonszáma megadásával: [email protected], vagy telefonon a 70/933-8511-es számon.

– A folyamatos ellátás érdekében akár irányított, akár normál véradás történik, értesítik a jelentkezőket. Erre azért van szükség, mert a leadott vér csak rövid ideig tárolható, és lehet, hogy a későbbiekben lenne rá életmentően nagy szükség.