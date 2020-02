Rekord közeli nyeremény lesz a héten az ötös lottón

Ezen a héten az ötös lottó várható nyereménye ötmilliárd forint lesz. Ennyi pénzt nem lehet zsebben hazavinni, utánajártunk hát, mit is kell tennie annak, akire rámosolyog a szerencse, és megnyeri ezt a hatalmas összeget.

Tizenhét évvel ezelőtt elvitték minden idők legnagyobb hazai lottónyereményét, pontosan 5092 millió forintot. 2015-ben szintén ötmilliárd fölött kaszált valaki (5,049 milliárd forint). Az e heti főnyeremény összege, a maga ötmilliárd forintjával, így a harmadik a sorban. Ha ez az összeg most sem talál gazdára, akkor jó eséllyel a jövő heti nyeremény lesz a rekord a játék hazai történetében. Az ötös lottó olyan klasszikus számos játék, amelynek főnyereménye attól is függ, hogy a játékosok mennyi szelvényt küldenek játékba.

Csak az elmúlt héten több mint 5,4 millió szelvényt töltöttek ki a kockák között kalandorkodók, így nem csoda, hogy a nyeremény összege relatíve hamar megugrott.

Nyilván mindenki elképzelte már, hogy ott ül a tv előtt, és nézi a számhúzós műsort, és szépen sorban jönnek a számai, végül kiderül: megnyerte a főnyereményt.

Ez biztosan euforikus hatást vált ki, de nézzük, mi is történik, ha az ember megnyeri ezt az irdatlan mennyiségű pénzt. A Szerencsejáték Zrt. az extra nyereményeseknek külön telefonvonalat tart fenn. Ezen kell jelentkeznie kilencven napon belül annak, aki 100 millió forint fölötti összeget nyert. Ez a telefonszám a társaság honlapján megtalálható. A vonal végén a Szerencsejáték Zrt. munkatársa már várja a hívást. Az első telefonhívás során a társaság me­ggyőződik arról, hogy a betelefonáló valóban a nyertes szelvény tulajdonosa. Olyan kérdéseket tesznek fel, amik arra vonatkoznak, hogy mikor és hol küldte játékba a szelvényt, hány mezővel játszott, mi volt a második mezőn az ötödik szám, vagy mi volt az utolsó mező első száma.

Ezekre a kérdésekre nyilván csak a szelvényt feladó tud hitelt érdemlően válaszolni. Ha itt minden stimmelt, akkor a Szerencsejáték Zrt. munkatársa egy személyes találkozót kezdeményez a nyertessel. Erre a társaság által meghatározott helyen és időben kerül sor. Ekkor elkérik a nyertestől a szelvényt, amit egy, a lottózókból is ismert gépen futtatnak át, meggyőződve annak hitelességéről, valódiságáról. Ha ez is rendben van, akkor a nyertes adatainak rögzítésére kerül sor. A nyeremény kifizetése minden esetben banki átutalással történik, magyarországi lakossági forint folyószámlára.

A nyereményfelvétel után a Szerencsejáték Zrt. nem tartja a kapcsolatot a nyertesekkel, és az azonosítási eljárás során is kiemelten ügyel ügyfelei anonimitására.