Pályázatok révén folytatódnak a szülészeti osztály fejlesztései a kórházban

A Családbarát szülészet pályázati program sajtónyilvános projektzáró rendezvényét tartották kedden a Szent Pantaleon Kórházban.

A sajtótájékoztató felvezetőjében dr. Mészáros Lajos az intézmény főigazgató főorvosa elmondta, hogy a kórház az elmúlt években többször is fejlesztette a szülészeti osztályt, és a kormány támogatása különösen jókor érkezett, mert így újabb fejlesztéseket tudtak megvalósítani, amelyek mind azt szolgálják, hogy a kórházban szülő kismamák és hozzátartozóik biztonságban, otthonosan és kényelmesen érezzék magukat az intézményben. Illetve, hogy az ellátás a lehető legmagasabb színvonalú legyen az újszülöttek világra segítésénél.

Mint mondta, a pályázat első szakasza lezárult, de a fejlesztések nem, a kórház ugyanis sikeresen pályázott ennek a projektnek a második etapjára is, így eszközbeszerzéssel, oktatással és a szülészet még otthonosabbá tételével folytatódik a munka. Dr. Galambos Dénes, a térség fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos mindenkinek megköszönte a segítséget, aki részt vett ennek a projektnek a megvalósításában. Kiemelte, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően – amelyek felkarolták a magyarság gyarapodásának kérdését – sikerült előrelépést elérni: a teljes termékenységi arányszám a 2010-eshez képest (1,23) jelentős növekedést ért el a jelenlegi kormány ideje alatt (1,53). A miniszterelnöki biztos szólt arról is, hogy a Szent Pantaleon Kórház a térség meghatározó egészségügyi intézménye, amelynek fejlesztése 2010 óta szintén folyamatos és előremutató. A 130 ezer embert ellátó kórház az elmúlt években hétmilliárd forintos fejlesztést valósíthatott meg kormányzati segítséggel. Hangsúlyozta, hogy a térség fejlesztése, jelesül a Paks II projekt is azt kívánja, hogy a dunaújvárosi kórház a térség legfejlettebb egészségügyi központja legyen. Ennek pedig jó példája ez a most megvalósult korszerűsítés is, amelynek eredményes folytatásához jó munkát kívánt a kórház menedzsmentjének. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központot Lőrincz Krisztina térségi igazgató képviselte az eseményen. Elmondta, hogy a kormány 6,4 milliárd forintot osztott ki a pályázó kórházak között országosan, hogy azok tökéletesíthessék a bababarát és családbarát szülészet intézményét a falaik között. A Szent Pantaleon Kórház 64 millió forintot nyert el a pályázat első etapjában, ebből felújításokat és eszközbeszerzést hajtottak végre az intézményben. A területi vezető kiemelte, hogy a kórház kitűnő szervező és proaktív tevékenységének köszönhetően egy percig sem volt kérdéses a projekt megvalósulása.

A beszédek után dr. Bazsa Sándor, a szülészet osztályvezető főorvosa a bejáráson részletesen bemutatta a résztvevőknek a megvalósult fejlesztéseket. Kiemelte ezek fontosságát és relevanciáját, illetve rávilágított arra, hogy a városi kórház országos szinten is élen jár a császármetszéses szülések alacsony arányában, ami jól mutatja, hogy komoly szakmai megfontolások vezérlik a szülészet munkáját.