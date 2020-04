Minden rosszban van valami jó. Bizonyára a járvány időszakában is akad, csak meg kell látni. Mert most ebből kell kihozni a legtöbbet. Kijárási korlátozás, karantén, olyan fogalmak, amelyek nem szerepeltek sokunk szótárában eddig. De próbáljuk meglátni a dolgok jó oldalát: az összefogást, a környezetterhelés csökkenése miatt éledő természetet, a kötelező fertőtlenítések miatti tisztaságot, a kreativitás kibontakozását minden téren a szorult helyzet átvészelésére, vagy, hogy végre van becsülete a pedagógusnak és az egészségügyi dolgozónak is. Csak az a sok tragédia ne lenne, és a bizonytalanság, hogy nem látjuk a végét…

Vezető képünk illusztráció.