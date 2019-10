Mi itt élünk. Nekünk csak a dunaújvárosiakkal szemben van kötelezettségünk, s ebből pedig nem engedünk!

Cserna Gábor Dunaújváros MJV polgármestere Facebook profilján reagált a Dunaferr menedzsmentjének közleményére:

Magyarország jogállam. Itt nem sajátítanak ki, nem államosítanak, itt vételi ajánlatot tesznek. Sajnáljuk, ha ezt a kifejezést nem ismeri az ISD Dunaferr menedzsmentje. Csak remélni merjük – a város és a vállalat szempontjából – hogy ez az egyetlen hiányosság az ismereteikben.

Bár a legújabb közleményük számos meghökkentő elemet tartalmaz.

Maga a menedzsment ismeri el, hogy a kormányhivatalnak leadott méréseket ők végzik, ezek az adatok igazak, tehát tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy ezek az értékek elrettentőek. Elismerik tehát, hogy tudatosan és folytatólagosan mérgezik a várost és környezetét.

Magyarázkodhatnak, fenyegetőzhetnek, háríthatnak, de Dunaújvárosban mindenki tudja, látja, érzi, hogy a vasmű soha nem látott mértékben, önmérséklet nélkül bocsát ki ránk káros anyagokat. Mi poroljuk a párkányunkat, mi takarítjuk az autóinkat, a kórház adatai tanúskodnak a légzőszervi megbetegedésekről.

Mi itt élünk.

Ahhoz meg végképp nincs joguk, hogy az elbocsátásokkal riogassanak bennünket. Nem lehet alternatíva a megdöglesz vagy nem lesz munkahelyed. Mi tudunk, és biztosítani is szeretnénk egy harmadik lehetőséget is. Azt, hogy a város és a gyár együtt, egymás mellett, egymás érdekeit figyelembe véve létezzen.

Mi eddig is ennek szellemében jártunk el.

De nem tekinthetünk el attól, hogy kikényszerítsük a szabályok, az előírások betartását.

Ha ez a „politika” nem tetszik az itteni menedzsmentnek, akkor nagyon sajnáljuk. Ha olyan helyi politikusokat szeretnének, akikkel ezt el lehet intézni, azok nem mi vagyunk. Mi nem kértük a menendzsmenttől a kampányunk finanszírozását, mi nem ígértünk a menedzsmentnek semmit.

Nekünk csak a dunaújvárosiakkal szemben van kötelezettségünk, s ebből pedig nem engedünk.

Még egy apró pontosítás: A vételi ajánlatot a vevők nem a menedzsmentnek, hanem a tulajdonosoknak teszik. Mert egy menedzsmentnek az a dolga, ha eddig nem tudták volna, hogy gazdaságosan működtesse a tulajdonosok által rá bízott vállalatot. Úgy, hogy fenntartsa a munkabékét, s betartsa az érvényben lévő jogszabályokat, s biztosítsa azt a megfelelő környezetet, amelyben a vállalkozás működni képes. Szerintünk a tulajdonosaik Önöket erre hatalmazták fel.

Ahogy írták, nagyon nehéz helyzetben kell ezt a feladatot ellátniuk, próbáljanak meg akkor erre sokkal jobban koncentrálni, hogy azok, akik Önöket alkalmazzák, elégedettebbek legyenek.