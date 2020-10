Minden tizedik nő érintett – te se akarj az egyikük lenni!

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Bár már csak néhány nap van hátra novemberig, úgy érezzük, a témával nem lehet eleget foglalkozni, annál is inkább, mert kiemelkedően jó eséllyel vehető fel a küzdelem ebben az esetben a gyilkos kórral szemben.

Magyarországon minden tizedik nő érintett lesz élete során, és évente 8500 nőnél diagnosztizálnak mellrákot, és körülbelül 2500 nőt veszítünk el a késői felismerés miatt. Hátborzongató adatok, főként, ha figyelembe vesszük, milyen tragikusan változtatja meg az érintettek életét, még akkor is, ha lehetőséget kap tovább élni. Mert az időben (!) felfedezett mellrák gyógyítható. Rendszeres mammográfiai szűréssel a betegség a korai stádiumban rendkívül jó arányban, mintegy 95 százalékban gyógyítható, mégis csak nagyon kevesen, a nők 40-50 százaléka vesz részt a szűrővizsgálatokon, amíg ezzel szemben a skandináv országokban ez a szám 80 százalék körül van.

A részvételi arány javítása érdekében a Mellrákinfó Egyesület úgy döntött, hogy októberben, a mellrák elleni küzdelem hónapjában ezúttal a férfiakat is megszólítja, ugyanis szó szerint életet menthet az odafigyelésük és támogatásuk. Az egyesület figyelemfelhívó kampányában részt vevő ismert férfiak (Schiffer Miklós stílusszakértő, Vincze Ottó válogatott labdarúgó, Varga Dániel olimpiai bajnok vízilabdázó, Litkey Farkas világbajnok vitorlázó, Kulka János Kossuth-díjas színművész, Kalovits Gábor amerikai focista, Csikós Árpád fotóművész, Szoboszlay András rajzoló művész, Andor Tamás operatőr, Sándor Pál filmrendező, Pietro Jackson, a Hot Man Dance alapítója, Mezőffy Tamás Európa- és világbajnok virágdesigner, Bozsó Szilárd életigenlő, Dombovári Tamás fotográfus, Púza András, a Hard Dog Race alapítója) nemcsak a nevüket és arcukat vállalták, de úgy döntöttek, hogy a betegség elleni küzdelemmel való szolidaritásként októberben rózsaszínt viselnek.

Kulka János az elsők között csatlakozott tavaly a megmozduláshoz: „A testvérem patológus, aki 25 éve emlőrákkal foglalkozik. Tudom, hogy milyen fontos a mammográfiás szűrés és a korai diagnózis, mert az időben felfedezett betegség nagyon jól gyógyítható. Fontos, hogy ezt minél többen tudják, és ebben a férfiaknak is van felelősségük” – mondta színművész. Andor Tamás, aki Bacsó Péter rendező-operatőreként ismerhetünk, de dolgozott az István, a királyon is, szintén csatlakozott a rózsaszínt viselők táborába: „Akinek édesanyja, leánya, párja, szerelme, felesége van, az odaáll, és megmutatja, hogy tele van aggodalommal és szeretettel azok iránt, akiknek nem tud tevőlegesen segíteni” – fogalmazott az operatőr. A kampány fotói (Csikós Árpád és Dombóvári Tamás munkái) Budapest több pontján láthatóak a villamosmegállókban.

„A mellrákkal való szembesülés és a gyógyuláshoz vezető út emberfeletti, társ nélkül pedig még nehezebb” – mondta Halom Borbála, az egyesület vezetője. „Ezért igyekszünk megszólítani a férfiakat is, hiszen sokszor ők találják meg az elváltozást a nőnél. Fontosnak tartjuk felhívni a férfiak figyelmét arra is, hogy biztassák kedvesüket az ingyenes mammográfiás vizsgálaton való részvételre, és ösztönözzék párjukat, hogy azonnal forduljanak orvoshoz, ha bármi szokatlant észlelnek magukon.”

A Mellrákinfó Egyesület működtet egy csoportot a Facebookon, amely a Fejér megyei mellrákon átesett, vagy nemrégiben diagnosztizált hölgyeket hivatott egybegyűjteni. Céljuk, hogy minél több lány, asszony figyelmét felhívják az önvizsgálat és a szűrések fontosságára, illetve, ha már érintetté vált, segítséget, információkat adnak a kezelésekkel, tünetekkel kapcsolatban, segítenek az életmódváltásban.