Már krónikus a helyhiány, így sajnos nem tudnak védőtávolságot tartani az iskolában

Véget ért a vakáció, elrepült a nyár. Szeptember 1-én a kulcsi iskolában is becsengettek. Ennek apropóján kerestük fel Schinogl Ferencet, a Fekete István Általános Iskola és AMI igazgatóját. Kérdeztük a nyári táborokról, a tanévnyitóról, de arról is, hogy mire számítanak a jelenleg naponta növekvő koronavírusos esetszámok miatt.

– Összesen kilenc Erzsébet-táboros csoporttal segítettünk a szülőknek a nyári gyermekfelügyelet megoldásában. Igénybevettük a település kínálta lehetőségeket, mint például az új játszóteret, sportpályát, faluházat, péntekenként pedig kirándulni vittük a diákokat – számolt be az igazgató. – Az iskolakezdéssel kapcsolatban elmondhatom, hogy hagyományos oktatással kezdjük a tanévet, különösen az első osztályos tanulók számára fontos, hogy átléphessék a tanterem küszöbét. De a felsőbb osztályokban kezdő tanulóink is igénylik a közösségi együttlétet, a pedagógusokkal és osztálytársaikkal a napi személyes kontaktust. Minden szempontból felkészültünk a diákok fogadására, nagy hangsúlyt fektetünk az intézmény tisztántartására, a rendszeres fertőtlenítésre. Tizenegy osztályban, kétszázhuszonkét diákkal kezdjük a tanévet, magas osztálylétszámokkal, például huszonkilenc negyedikes és huszonnyolc első osztályos tanulónk van.

– Minden nap értekezletet tartunk a kollégáimmal, figyeljük a híreket, az utasításokat és változásokat. Helyi szabályzatot alkottunk az EMMI ajánlása alapján, de például a másfél méteres védőtávolság megtartására nincs lehetőségünk a már korábban is említett és ismert krónikus helyhiány miatt. Az iskolába a tanulókon és az iskolában dolgozó kollégáimon kívül napi szinten senki sem léphet be. A tantermeken túl a szünetekben pedig mind a pedagógusok, mind pedig a tanulók számára kérjük a maszk viseletét. Most a hivatalos ügyek intézésével kapcsolatban csak előzetes bejelentkezés után jöhetnek be személyesen a szülők, érdeklődők – tájékoztatott Schinogl Ferenc.

– Az idei tanévben a pedagógusokat illetően csak néhány fős személyi változás történt, ami a körülményeket figyelembe véve ideálisnak mondható. Biztos, ami biztos felkészültünk a digitális oktatás lehetőségére is a szülőkkel együttműködve, hogy kicsit egységesebbek legyenek a használt programok, és online felületek – mondta el végezetül a kulcsi iskola intézmény vezetője.