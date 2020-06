Ma kezdődik a tábori nagyüzem

Kezdődik a nyári táborok időszaka. A szülők és a diákok a következő hetekben és hónapokban számos lehetőség közül választhatnak, ám egy-egy tábor akár komolyabban is megterhelheti a családi kasszát.

A kormány korábbi döntésének értelmében június 16-tól szervezhetők napközis és ottalvós nyári táborok az érvényben lévő járványügyi szabályok betartásával.

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért májusban készült felmérése szerint a 14 év alatti gyermeket nevelők 40 százaléka tervezi, hogy táborba küldi gyermekét a nyári szünetben. A megkérdezettek 29 százaléka számít a napközis táborokra, további 11 százalék pedig még gondolkozik rajta. Ottalvós táborokba a megkérdezettek 16 százaléka szívesen küldené gyermekét, 8 százalékuk még nem döntött ebben a kérdésben. A felmérésből kiderült az is, hogy a 14 év alatti gyermeket nevelők több mint harmada számít a nagyszülői segítségre a szünidőben.

A szülők ötöde baráti vagy rokoni, és mindössze hat százaléka fizetett külső segítséget is igénybe venne. A 6 év alatti gyermekek szüleinek kétharmada tervezi, hogy óvodába, illetve bölcsődébe viszi gyermekét nyáron.

Mint arról korábban a Hírlap is beszámolt, idén nyáron a Szalki-szigeten található kempingben lesz a dunaújvárosi központi napközis tábor. Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó szervezet igazgatója elmondta, összesen száznyolcvan jelentkezési lapot kaptak a szülőktől. Ma pedig hetvenegy gyermekkel kezdik az első turnust. A tábor vezetője Szabó Gabriella, a Dózsa iskola pedagógusa. A színes programok között számháborút, rajzolást, sok játékot, rendőrségi, tűzoltó, illetve kutyás bemutatókat terveznek a táborozóknak. A Zalagast Kft. szállítja ételt a kempingbe a diákoknak, az étkezést az ott lévő gombaépületben bonyolítják le. Bejárós táborról van szó, így a szülők személyesen hozhatják a gyermekeket, de lehetőség van arra is, hogy busszal utazzanak a tanulók: a Volán különjárata 7.40-kor indul a Béke városrészből. A napközis táborhoz, amely augusztus 7-ig tart folyamatosan lehet csatlakozni, ám azt kérik a szervezők, hogy ez esetben már néhány nappal előtte a térítési díjak befizetésével együtt jelezzék a GESZ-nél, hogy biztosíthassák az étkezést a gyermekeknek.

Mától újra nyit a Munkásművelődési Központ, és kezdődik az intézmény már hagyományosnak mondható nyári kézművestábora, ahol a 6 év feletti fiatalokat várják. Az MMK-ban a kreatív foglalkozások mellett sport, játék, mese és színházi előadás is szerepel a tábori programban. Tartalmas időtöltést kínál az élményalapú, játékos programozó és digitális táborok sorát felvonultató, nemzetközileg elismert kitekintésű Logiscool, amely a korábbi évekhez hasonlóan Dunaújvárosban is elérhető már az általános és középiskolás diákok számára.

A városi és a környékbeli nagyobb sportegyesületek mindegyike szervez sporttáborokat a nyár első felében. Ami a tábori árakat illeti, a legolcsóbb napközis táborok heti 12-15 ezer forintnál kezdődnek, az ottalvós, speciális táborok heti díja elérheti 60-70 ezer forintot is.