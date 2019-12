Jubileumi díszoklevelüket vehették át

Dr. Mészáros Lajos főigazgató a december 16-i főorvosi értekezlet keretében méltatta és köszöntötte azokat az évtizedekkel ezelőtt végzett orvosokat, akik megkapták jubileumi díszoklevelüket az egyetemek valamelyikétől, írja a pantaleon.hu.

Gyémánt Diploma – 60 éve szerzett orvosi diploma

Dr. Bódizs Katalin

1959-ben Szegeden végzett az orvosi egyetem általános orvosi karán. Ezután a szegedi KÖJÁL-nál kezdett dolgozni a bakteriológiai laboratóriumban. 1964-ben sikeres labor szakvizsgát tett. Egy évet a kiskunhalasi kórház laboratóriumában dolgozott, hogy a klinikai laboratóriumi munkát gyakorolhassa. 1974-ben a dunaújvárosi kórházban helyezkedett, ahol a laboratórium vezetőjeként tevékenykedett 1983-ig. Pályafutását a Dunai Vasműben folytatta üzemorvosként, majd 1990-től háziorvosi praxisban dolgozott 1994-ben történt nyugállományba vonulásáig. Nyugdíjazása óta is aktívan dolgozik az Egészségért Bt-ben üzemorvosként.

Arany Diploma – 50 éve szerzett orvosi diploma



Dr. Simon Zsuzsanna

1969-ben végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. Első munkahelyén, a Kiskunfélegyházi Kórház Gyermekosztályán 1969-1973-ig dolgozott. 1973 nyarán Dunaújvárosba költözött családjával, s a Dunaújvárosi Városi Kórház gyermekosztályán töltötte el a szakvizsgájához még szükséges gyakorlati évet. 1974-ben csecsemő- és gyermekbetegségekből sikeres szakvizsgát tett, majd házi gyermekorvosként folytatta pályafutását. Emellett a bölcsődei, óvodai és általános iskolai ellátást is végezte. Második szakorvosi vizsgáját 1996-ban szerezte iskola-egészségtan és ifjúságvédelem szakirányon. Hivatását, melyben 46 évet töltött el, nagyon szépnek tartja. 2015-ben, 70 éves korában tette le véglegesen a fonendoszkópot és búcsúzott el kedves betegeitől. A doktornő több évtizeden keresztül kiemelkedő szakmai hozzáértéssel végzett tevékenységének elismeréseként Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014-ben „Dunaújváros Egészségügyéért” díjat adományozott részére.



Dr. Minik Lajos

1969-ben kapta diplomáját a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Ezt követően a pincehelyi Kórház-Rendelőintézetben helyezkedett el, ahol 1974-ig dolgozott. Eközben sikeres szakvizsgát tett 1973-ban sebészetből. 1974-től az Újpesti Kórházban folytatta tevékenységét, ahol 1977-ben megszerezte újabb szakvizsgáját traumatológiából. 1995-ben sikerrel pályázta meg a dunaújvárosi kórház traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosi állását. 2001-ben nyugdíjba vonult, de ezt követően is 2010-ig vezette az osztályt. Főorvos úr intézményünkbe érkezésekor tudományos megalapozottságú, átlátható elvek alapján szervezte át az osztály munkáját. Kiemelkedő érdeme, hogy a töréskezelés elsőként választandó metódusaként kiterjesztette az endomedularis rögzítések alkalmazásának feltételeit, melynek köszönhetően jelentősen csökkent a traumatológiai betegek kórházi ápolásának ideje, a beteget rendkívüli módon megterhelő gipszrögzítés időtartama vagy szükségessége. Nagy hangsúlyt fektetett a csípőízületi, majd térdízületi protézis program fejlesztésére. Az osztály vezetése, a hozzá tartozó szakrendelések munkájának koordinálása mellett tevékenyen részt vett a kórház Tudományos Bizottságának és Gyógyszerterápiás Bizottságának munkájában is. Hazai és külföldi fórumokon tartott előadásaival öregbítette kórházunk hírnevét. A kórház vezetése munkásságát 2004-ben Orvosigazgatói Dicséret, 2006-ban Szent Pantaleon Emlékérem odaítélésével ismerte el. Főorvos úr jelenleg is vállal készenléti ügyeletet a traumatológiai sürgősségi ellátásban, sajnos a főorvosi értekezleten nem tudott részt venni.

Dr. Virág Mihály

1969-ben diplomázott a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Tanulmányait követően, 1969. szeptember 15-én a dunaújvárosi kórház szülészet-nőgyógyászati osztályán állt munkába. Szakvizsgáját szülészet-nőgyógyászatból 1975-ben szerezte Budapesten. 1990-ben távozott a dunaújvárosi kórházból és több éven át folytatta szakmai tevékenységét Csongrádon a szülőotthonban. Ezt követően úgy érezte, tovább kell lépnie és más irányban is képeznie kell magát. E célból Szolnokra ment dolgozni és 1996-ban szakvizsgát tett klinikai onkológiából. Még ebben az évben lehetősége nyílt visszatérni Dunaújvárosba. Ettől az időponttól kezdve 2010-ben történt nyugdíjazásáig a kórház onkológiai gondozójában vett részt a betegellátásban.