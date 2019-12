Indulhat a madarak szoktatása

„Ha a tél vége előtt abbamarad az etetés, akkor elképzelhető, hogy éppen azért pusztulnak éhen a madarak, mert nem jutnak táplálékokhoz ott, ahol ezt hetek vagy hónapok alatt megszokták.”

Ha Katalin locsog, karácsony kopog. A népi megfigyelés úgy tartja, ha Katalin-napkor nedves az időjárás, sártól lesz fekete az utca emberének cúgos cipője, úgy karácsonykor fagy lesz, tán a hó is megmarad, s fehérrel tisztítja a csizmát az ég. Emlékeznek rá, hogy esett-e november 25-én? Ha nem, úgy hagyatkozhatunk egy másik jóstudományra, a meteorológiára, előrejelzéseitől várhatjuk a telet.

Azért fontos tudni, mikor áll be a nálunk telelő madarak számára kihívást rejtő kemény idő, mikor jön a fagy, mert annak előtte egy-két héttel már érdemes megkezdenünk a téli madáretetést! Ez az úgynevezett szoktatási időszak. Ha ezt időben megkezdjük, akkor addigra, mire megérkeznek a ködök, „puszta világra / jön a tél”, lehull a mindent takaró hó, a madarak már tudják, hol jut nekik betevő, írja cikkében a feol.hu.

A Duna–Ipoly Nemzeti Park környezeti nevelőjétől, Fenyvesi Lászlótól kértünk és kaptunk tudást a madáretetésről.

– Ne hirtelen érje a madarakat az a helyzet, hogy egyszer csak sehol semmit nem találnak, ezért én például már ilyenkor elkezdtem az etetést, de nincs még semmi elkésve, mert nincs még igazi tél – fűzte a fentiekhez a szakember, aki arról is beszélt, hogy komoly felelősséggel jár az etetés: – Különösen olyan helyen, ahol más nem etet. Ha a tél vége előtt abbamarad az etetés, akkor elképzelhető, hogy éppen azért pusztulnak éhen, mert nem jutnak táplálékokhoz ott, ahol ezt hetek vagy hónapok alatt megszokták – figyelmeztetett a környezeti nevelő.

A madarak „akceptálják”, ha kifogy az etető, de nem sokáig: nagyon kemény téli hidegben egy nap alatt is kész a baj, odavesznek az etetőhöz szoktatott, de cserbenhagyott madarak. Fenyvesi László beszélt az etetők fajtájáról is: nemcsak méret szerint különböznek egymástól, de tölthetőségük szerint is. Léteznek havonta töltendő önetető madáretetők, amelyekbe akár egy zsák madárelemózsia is befér, adagolja a falatokat. Persze heti és napi utántöltési feladatot elváró etetők is vannak. Sőt, akár egy tövises ágra felhúzott almacsutka is szolgálhat alternatívaként: nem ragaszkodnak a kicsike tetős házikókhoz a madarak. Más fajok mellett a szajkók, vörösbegyek, rigók, csonttollúak különösen nagy gyümölcsevők. Ha már itt tartunk, a napraforgómag, csakúgy mint a megyei focidrukkerek seregeinek, a csőrösöknek is alapétke.

– Mi főleg napraforgóocsút vagy törtszemet etetünk, mert az aránylag olcsó, sőt a törtszem több madár számára jó, mint a sima napraforgómag, mert vannak olyan madárkák, amelyek nem tudják megtörni a magot: túl kicsi a csőrük. Ilyenek az őszapók, vörösbegyek – tudtuk meg.

Egyébként mindenféle olajos magvat szívesen csipegetnek a magevő csiripelők, szeretik a kendermagot is, a verebek és pintyfélék a muhar és a köles magját is. Egyszerű gabonamagvakkal (kukorica vagy búza törtszemmel) is csillapíthatjuk a verebek, balkáni gerlék éhét. Maréknyi ke­nyérmorzsát is tehetünk az etetőkbe, csak ne a régi, penészes kenyeret használjuk el erre. A disznóháj vagy a szalonna is jó lehet, a cinegék és a harkályok kedvence. Csak ne legyen sós az a hús!

Bogyótermő bokor telepítésével is etethetjük a madarakat, hiszen szinte minden bogyót elfogyasztanak: kedves számukra a bodza (bár azt már nyáron lecsipegetik), a madárberkenye, tél végén a fagyal. A karácsonyra tört dió és mandula maradéka is ideális falat a számukra.

Fenyvesi László felhívta figyelmünket arra is, hogy nagyon fontos az etetők helye! Tegyük az ablak elé vagy akár az ablakba! Védjük az ablakot akár egy egyszerű szúnyoghálóval, nehogy nekirepüljenek a szárnyasok! Vigyázzunk arra is, hogy ne legyen olyan bokor az ablak előtt, amely tükröződik az üvegben, akár ragadozó madár sziluettjének kiragasztásával is kivédhetjük a nekicsapódás veszélyét.

– Ne váljanak macskaetetővé a madáretetők! – vagyis: ne legyenek alacsonyan, az ügyes vadász macskák számára könnyen megközelíthető helyen.