Családias hangulat a rémpartin

Látták már cha-cha-cha-t táncolni Freddie Krugert egy boszorkánnyal és egy kísértettel? Ez nem egy újabb része lesz a Rémálom az Elm utcában horrorklasszikusnak, halloween táncpartit szerveztek a Munkásművelődési Központban múlt pénteken, a szervezők pedig kitettek magukért.

Mintha csak egy horrorfilm díszletébe léptünk volna be, amikor megérkeztünk az MMK-ba. A teremben, amikor megláttam a minikoporsót, pókhálót, csontvázat, óriás pókokat, azonnal tudtam, hogy nem tévedtem el, pontosan itt történik majd a varázslat.

Csősz-Adrián Anikó táncinstruktor, a program szervezője boszorkányjelmezben fogadott, amíg beszélgettünk, meg mertem volna esküdni, hogy láttam több kísértetet is a háttérben elsuhanni, majd amikor a tánchoz felsorakoztak a résztvevők, megnyugodtam, hogy nem a képzeletem játszott velem, mindössze annyi történt, hogy elég élethű jelmezekben érkeztek a táncosok. Stílusosan Michael Jackson: Thriller című dalára ropták a táncot.

Csősz-Adrián Anikó: – Nagyon izgultam, régóta készülünk már a halloweenpartira, hetekkel ezelőtt elkezdtük beszerezni a kellékeket, a dekorációt, a fényeket, lámpákat, mindent, ami itt van, a csontváztól elkezdve a boszorkányokig, a halálfejektől a töklámpásokig. Kevesebben jelentkeztek, mint amire számítottunk, de minden rossz­ban van valami jó, családias hangulatot sikerült teremteni. Akik eljöttek, ismernek bennünket, és kedvelik azt a műfajt, amit képviselünk. Az óráinkba mindig viszünk egy kis humort is, a dekoráción kívül készültünk egy kis édességgel, süteménnyel, minden halloweendíszítést kapott. Alkalomhoz illő koreográfiával is készültünk. Az óra elején cha-cha-chaztunk, ezt egyedül is lehet táncolni, alaplépéseket léptünk, illetve párosan is próbáltunk. Ezeket az elemeket belevittük a koreográfia végébe, ami egy alkalomhoz illő tánc volt, kifejezetten vicces, zombis mozdulatokkal. A következő tematikus, jelmezes megmozdulásunk a farsang lesz, előbb novemberben cha-cha-cha tánckurzus következik majd.

Ferenciné Farkas Gabriella: – Nagyon jól érzem itt magam, a tánc egy új szerelem az életemben. Ez már a negyedik alkalom volt, hogy eljöttem táncolni. A kísértetjelmezem miatt megerőltető volt kicsit a koreográfia, nélküle egész jól ment. Szeretem Anikó tánckurzusát, nagyon szimpatikus, mindent részletesen elmagyaráz, lelkesít és ezért járok hozzá.

Folmeg Zoltán: Nagyon jó a hangulat, remek a társaság, jó itt lenni. Cha-cha-cha-t táncoltunk végig. Hosszabb kihagyás előzte meg a mai alkalmat, jó volt újra táncolni. A koreográfiában voltak nehezebb és könnyebb elemek is, úgy érzem, jól sikerült elsajátítanom.