A szállodák vezetői bíznak a mihamarabbi újrakezdésben

A koronavírus-járvány a szállodaiparra és a turizmusra is rányomta a bélyegét, sőt elsőként ezek a szegmensek álltak le és kerültek nehéz helyzetbe.

A budapesti Royal Nagyszálló egy alkalmazottján fekete himlő megbetegedésre utaló tünetek jelentkeztek. Mivel fennforog nála e betegség alapos gyanúja, szükségessé vált az esetleges fertőzés továbbterjedésének megakadályozására megelőző jellegű járvány­ügyi óvintézkedések életbe léptetése. A beteget szigorúan elkülönítették, haladéktalanul védőoltásban részesítették mindazokat, akikkel elkülönítése előtt érintkezhetett, a szállodát pedig egészségügyi zárlat alá helyezték – állt a Népszabadság 1963. augusztus 24-ei számában. Ugyanazon év szeptemberének 4. napjára a laboratóriumi vizsgálatok igazolták a feketehimlő-fertőzést, ám a kór a betegnél enyhe lefolyásúnak mutatkozott. Más megbetegedés sem a szálló lakói, sem az alkalmazottak között nem jelentkezett. A beteg mellett, illetve az esetleges újabb esetek kezelésére a karantén alatt a László kórház egy orvosa és egy ápolója is bent tartózkodott a szállodában – olvasható a tudas.hu portálon.

Egy érdekes történelmi párhuzamot villantottunk fel, hogy bevezessük cikkünket, amely a koronavírus-járvány szállodákat érintő hatásairól szól. Fekete himlő szerencsére nincs, de van helyette ez a koronavírus, amely legelőször az idegenforgalmat fektette két vállra. A nagy nemzetközi hotelláncok helyzetének pontos és konkrét elemzésétől e helyütt eltekintünk, nézzük csak hazánkat és azon belül is majd városunkat, hogy erre mifelénk mi is a helyzet ebben a tekintetben. A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben külföldi turisták hazánkba érkezésére nem lehet számítani, így a szállodák ezt a vendégkört most elveszítették. Azt nem tiltja rendelet, hogy bárki szobát foglaljon bármely hazai szálláshelyen, viszont kijárási korlátozás van érvényben, így a szálláshelyek a belföldi vendégekről is nagyjából kénytelenek voltak lemondani. Ezzel elég nehéz helyzetbe került ez az iparág, sokan a túlélésért küzdenek. A belföldi utazókat szólítja meg legújabb kampányában a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége.

Arra hívják fel az utazók figyelmét, hogy mit tehetnek, ha meghiúsult a családi vakáció, és nem szeretnék elveszíteni a befizetett előleget: „Egyeztess a szállodával, és foglald át egy későbbi időpontra. Érthető, ha a bizonytalanság miatt nem mered még kiválasztani a dátumot. Ebben az esetben a szállodák többsége egy értékutalványt biztosít részedre, amelyet fél-, illetve egy évig felhasználhatsz” – olvasható a felhívásban. A vendégek hűségét például romantikus vacsorával, városnéző, felfedező túrával, személyre szóló bekészítéssel, masszázzsal gyermekfelügyelettel és egyéb ajándékokkal igyekeznek meghálálni. Ez működhet is akár, kérdés, hogy a járvány mikor csitul el annyira, hogy fel lehessen oldani a kijárási korlátozásokat, illetve az emberek mikor mernek majd igazán közösségbe menni. Több szálláshely, a minap napvilágot látott hírek szerint albérletszerűen adja ki nyomott áron a lakosztályait, apartmanjait, szobáit, hogy legalább valamilyen bevételhez jussanak. Amennyiben vendéget fogadnak, számtalan előírásnak kell megfelelniük, ha étkezést is biztosítanak akkor különösképpen, így ez sem egy fenékig tejfel megoldás, de több a semminél.

A kormány tett lépéseket a bérek kifizetésével kapcsolatban, illetve ebben a szegmensben egy pályázatot is indított. A Kisfaludy Program keretén belül megjelent kiírás szerint a támogatás célja a többi között a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése. A legkisebb adható összeg százmillió, a legnagyobb ötszázmillió forint. Igaz, ez ötcsillagos szállodákra vonatkozik csak. De a kormány, az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett gazdaságvédelmi akcióterv keretein belül a turizmus védelmének programjára 600 milliárdot biztosít.

Grábics Gábort, a helyi Corner Hotel tulajdonosát kérdeztük, hogy ők hogyan élik meg ezt az időszakot. Elmondta, hogy nincs tiltás a szállodában, ugyanakkor a kialakult helyzet miatt vendégük sincsen. Súlyosan érinti őket is a koronavírus-járvány, de elbocsátásokat nem kellett eszközölniük, a dolgozók a bérük nyolcvan százalékát kapják meg. Az eddig eltelt üresjárati időben tatarozási munkákat végeztek, festettek és takarítottak. A hotel szobáit mint mondta, felajánlották az önkormányzatnak arra az esetre, ha orvosokat kellene elszállásolni Dunaújvárosban.

Grábics Gábor hangsúlyozta, hogy az ő üzleti pályafutása során már tapasztalt hasonló típusú nehézségeket, amikor az üzlet azért állt le, mert a külső körülmények úgy forgatták a világ kerekét. Így ő megtanulta, hogy azokban az időkben is takarékoskodni és fejleszteni kell, amikor jól megy a szekér, hogy aztán lehessen mihez nyúlni, ha beüt a krach. Viszont mint mondta, bizakodva és felkészülve várják a folytatást, várják, hogy újra dolgozhassanak.