A halaké a főszerep a vízben és a bográcsban egyaránt

Idén már harmadik alkalommal rendezi meg közösen Dunaújváros önkormányzata, a Tourinform iroda, valamint a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület június 22-én, szombaton a Sziget horgász-, halászlé- és halfőző-versenyt, amelynek helyszíne szokásosan a Felső-öböl lesz.

Kiss András, a Tourinform iroda igazgatója elmondta, minden egyes rendezvényen van valami újdonság. Jelen esetben az, hogy eddig a Sziget utat lezárták a rendezvény idejére. Mivel egyre több program van a városban, szinte már harcolniuk kell a hét végi időpontokért. Erre a hétvégére is már bejegyeztek egy Alfa Romeo-találkozót a külső részre, így az utat ebben az évben nem tudják lezárni. Kiss András véleménye szerint ez nyíltabbá és közvetlenebbé teszi a rendezvényt. Ugyancsak eltérés az előző évekhez képest, hogy ezúttal nem a strandröplabda-­bajnoksággal szimbiózisban rendezik meg, ugyanis a horgászoknak a júliusi időpont már nagyon késői.

Az ügyvezető elmondta, a horgászversenyre elkelt az összes versenypozíció. A helyi horgászok, illetve a Velencei-tavi és Duna menti Szövetség Horgászegyesületeinek tagjai számára reggel hétkor, a megnyitóval kezdődik a versengés, a sorsolás után elfoglalják a horgászhelyeket, és 9 óra előtt pár perccel indul az etetés, majd a verseny, ami 13 óráig tart. A mérlegelés után várhatóan 14 órakor hirdetnek eredményt a III. Sziget Kupa Horgászversenyen. Fontos, hogy a a jelentkezőnek érvényes Állami Horgászjeggyel kell rendelkeznie! Minden kategóriában úszós vagy fenekező készséggel, egyszerre 1 bottal, 1 horoggal lehet horgászni. Nehéz etetést végezni a versenyt megelőző 5 percben lehet, azt követően csak „egykezes” gombócokkal szabad. Csúzlival, etetőcsészével etetni minden esetben megengedett. A halakat a verseny végéig életben kell tartani, utána vissza kell engedni. A verseny alatt a kifogott halakat karikás haltartóba kell gyűjteni. Az eredményhirdetést az ebéd követi, amelyre minden versenyzőt vendégül látnak a főzőverseny területén felállított egyesületi sátornál.

Kiss András elmondta, a halászléfőző-versenyen minden nevező kap majd egy zöld színű, logóval ellátott kötényt, a horgászok pedig egy pólót. Idén 25-ben limitálták az asztalok számát, ugyanis ha asztalonként tíz fővel számolnak, akkor máris egy 250 fős társaságról beszélünk. Ők talán még a fák alatti árnyékban is elférnek. Mindezek ellenére mindösszesen 20 csapat lett a végére, ugyanis a polgárőrség itt tartja évi záróeseményét több mint hatvan fővel, nem beszélve a dunaújvárosi horgászokról, akik ugyancsak egy hasonló nagyságrendű csapattal készülnek.

Minden csapat kap négy kilogramm tisztított pontyot, amit legjobb tudása szerint készíthet el, természetesen kiegészítve a saját alapanyagaival is. A szervezők már reggel elkezdik kiosztani az alapanyagokat, majd 10 órakor startol el a megmérettetés. A kész ételkölteményeket szakértő zsűri rangsorolja majd. Minden résztvevő emléklapot kap, a helyezettek nem serleget, hanem üveg plakettet vehetnek át, a külön díjazottak pedig tárgyjutalmat vihetnek majd haza.

A katasztrófavédelem kérése az volt, hogy lehetőség szerint ne fával tüzeljenek a csapatok, hanem lehetőség szerint inkább gázzal. Az elmúlt években egy bonyolult rendszerben tudtak a látogatók kóstolót vásárolni. Pontosabban a kóstolójegy megvásárlása még nem volt bonyolult, a Tourinform munkatársainál lehetett megvásárolni, amit aztán elvileg bármely csapatnál be tudtak váltani. Azonban előfordult, hogy a csapat nem adott kóstolót, vagy csak nagyon keveset. Ezt a hiányosságot igyekeztek korrigálni azzal, hogy egy külön helyen lehet látogatói halászlevet vásárolni.

Kiss András fontosnak tartotta hozzátenni, hogy nem kötelező benevezni a versenybe ahhoz, hogy halászlé rotyogjon a bográcsban, mint ahogy senki nem köti ki, hogy nem lehet pörköltet főzni, vagy akár grillezni is. Miután a rendezvény hagyományőrző jellegű, ezért a szervezők igyekeztek a színpadi programokkal is erre a célközönségre koncentrálni. Rádi Attiláék hegedűszóval adják meg az ebéd hangulatát, és a délután folyamán is ez lesz a vezérelv a muzsikában. A délelőtt folyamán a néptánctalálkozón a Vasas mellett Hantos, Baracs és Mezőfalva tánccsoportjai fognak fellépni a színpadon. Szerencsére a lejutásról külön nem kellett gondoskodni a szervezőknek, a nyári szezonban sűrűbben járnak az autóbuszok a szigetre. Az estet a Fun Company zárja, erre a koncertre már mindenkit várnak.