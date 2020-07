A mindennapokban önzetlenül helytálló polgárőrök köszöntése

A koronavírus-járványt követően regionális polgárőrnapokon tekintettek vissza az Országos Polgárőr Szövetség vezetői, meghívott vendégeik és a nehéz időszakban helytállók. A legutóbbi eseményen a Somogy, Tolna, Baranya és Pest megye alkotta régió küldöttei gyűltek össze Dunaföldváron, a Stefánia állóhajón a közelmúltban.

A rangos eseményen megjelent Süli János tárca nélküli miniszter, dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke és mint helyi vendéglátó, Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere is. A meghívott vendégek mellett a régióba tartozó megyék rend­őrkapitányai, és mellettük a kiváló munkát végzett polgárőrök is.

Dr. Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes, Magyarország belügyminisztere levélben köszönte meg az ország valamennyi polgárőrének önkéntes és áldozatos munkáját, amelyet valamennyi helyszínen felolvastak.

Elvitathatatlanul nagy feladat hárult rájuk

Ezt a helyszínen adott interjújában Süli János tárca nélküli miniszter mondta, aki a polgárőrség szerepvállalásáról a következőket is nyilatkozta.

– Mi egy kis ország vagyunk, és részben magunkra maradtunk a sokféle feladatra. Például, hogy minden szempontból megvédjük magunkat. A fegyveres testületekre és a polgárőrökre a pandémia idején is elvitathatatlanul nagy feladat hárult. Másra nem nagyon számíthattunk a hasonló nehéz esetekben.

Hozzátette a miniszter: – Magunkra számíthatunk, és ha egy erős ország vagyunk, akkor megfelelő támogatással, fegyelmezetten hajtjuk végre a feladatainkat, és túl tudjuk élni a nehézségeket. Látjuk, hogy a nyugati világban merre vezet az ottaniak útja. Nem a jó irányba. Fontos, hogy mi egyetértsünk, és ebben nem csak rendvédelmi feladatokra gondolok. Szerintem a polgárőrségnek az is szerepe, hogy a helyi lakosság körében egy jó szót tudjon mondani a szomszédoknak a helyes magatartás betartására. A pandémia újraéledése és a migránskérdés kezelésében is szükség lesz rájuk.

– Engem nem vonzott az, hogy a szövetség kötelékébe álljak, mert egyszerűen az este tízre való hazaérkezésem erre nem adott módot. A lehetőségeimhez képest támogatom a munkájukat, mert nagyon fontosnak találom azt. A Paks II kapcsán nekünk is szükségünk lesz rájuk, hiszen rengeteg kolléga fog hozzánk érkezni, akiket minden szempontból nagy odafigyeléssel kell fogadni. Azt szoktuk mondani, hogy az éberség nagyon fontos követelmény. Amikor egy település lélekszáma hirtelen tíz-tizenkétezerrel növekszik, akkor elég sok problémával kell majd szembenézni, akárcsak az arany­ásók korában. Ez is azt indokolja, hogy nekünk együtt kell működnünk velük – vélekedett Süli János.

A veszély idején is nagyszerű teljesítményt nyújtottak

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a járványidőszakban is helytálló testület munkájáról ezt nyilatkozta:

– Ebben a nehéz időszakban a munkánk gyökeresen megváltozott. Új prioritási sorrend lett kialakítva. Az általános polgárőrszolgálatot megelőzte a karitatív, a segítő tevékenység. Elsősorban azt kértük tőlük, hogy a rászorulók és az idős emberek ellátásában je­les­kedjenek. Próbáljanak meg olyan tevékenységet végezni, amely az ő életüket biztonságosabbá teszi. Különösen a bevásárlásokban és a gyógyszerek kiváltásában segédkeztek, de még postaszolgálatot is elláttak.

Különleges feladatvállalás az övék

– Rendkívül nagyra értékelem azt, hogy a rászorulók esetében úgynevezett biztonsági látogatásokat is szerveztek. Ezek azért voltak szükségesek, mert a veszélyhelyzet ideje alatt megjelentek a szélhámosok, a csalók és a tolvajok is, akik igyekeztek megtéveszteni az idősebb embereket, akik gyakorlatilag egyfajta karan­ténban voltak. Számukra tanácsokat adtak az őket felkereső polgárőrök. Az étel- és az orvoshoz való szállítás olyan jelentős tevékenység volt, aminek elvégzésére szintén büszkék lehetünk – mondta el Túrós András.

A pandémia időszaka mennyire érintette a szövetség költségvetését, tettük fel a kérdést.

– Az erre a három hónapra esedékes forrásokat átcsoportosítottuk. Az Országos Polgárőr Szövetség egyes rendezvényeit törölte, és a fedezetüket bizonyos védőeszközök beszerzésére fordítottuk. Ez tízmillió forintban érintett bennünket. A megyei szövetségek és az egyesületek megközelítőleg száznyolcvanmillió forintot fordítottak a védekezésre. Hála Istennek, a belügyminiszter úr támogatásával a kormány ebből százmilliót megtérített. Ezért a közbiztonság és a bűnmegelőzés ilyen szempontból a jövőben nem fog hátrányt szenvedni.

Külső segítséget is kaptak a polgárőrök

– Nagyra értékelem azt is, hogy a Belügyminisztérium és a különböző külső támogatók mintegy százötvenezer maszkot, százezer pár kesztyűt és ötezer liter fertőtlenítő folyadékot biztosítottak a munkánkhoz. Ebből megállapíthattam, hogy a polgárőrök biztonságosan teljesíthették a szolgálatukat. Szerencsére egy sem kapta el ezt a fertőzést. Ezen az országos jelentőségű rendezvénysorozaton kitüntetéseket és elismeréseket adunk át az arra érdemeseknek. Ez az esemény nem véletlenül került Dunaföldvárra. A Tolna megyei szövetség rendre kiemelkedő munkát végez. Elismeréssel szólok Széles János tevékenységéről is – emelte ki az országos szövetség elnöke.

Vendéglátóként a következőképpen látják…

Széles János, a Tolna Megyei Polgárőr Szövetség elnöke így foglalta össze a vészterhes időszak, valamint az ünnep eseményeit:

– A mostani vírushelyzetnek megfelelően egy tágas és szellős helyszínt kerestünk az esemény lebonyolítására, és ezt Dunaföldváron, a Stefánia állóhajón találtuk meg. Megtisztelő dolog, hogy itt adhattunk helyet ennek az ünnepségnek, amelyen a szövetségünk vezetése, Süli János miniszter úr, dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, és Horváth Zsolt dunaföldvári polgármester is jelen voltak. Külön öröm, hogy a meghívott vendégek mellett a régió megyei rendőrkapitányai is megjelentek. Ez egyúttal azt is jelzi, hogy ők személyükben és testületük képviseletében is megfelelő partnert találtak a polgárőrségben. Velünk együtt ünnepeltek az elmúlt időszakban kiváló munkát végzett polgárőrök is. A járványról a megjelenésekor keveset tudtunk, ezért először a közös félelmet kellett leküzdenünk. Ebben a helyzetben is tettük a dolgunkat, és a testületünk a helyzet magaslatán állt. A közrend és biztonság helyett a legfontosabb irányt az egészség megőrzése jelentette. Nyilvánvaló, hogy ez mindennél fontosabb, ezért ennek érdekében tettünk meg minden tőlünk telhetőt. Ehhez a feladathoz maximálisan felnőtt a polgárőrség. A legjobban teljesítőknek most adták át az elismeréseket.