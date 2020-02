Széllökéskre készüljünk – figyelmeztet az OMSZ

A Dunántúl nagy részén viharos északnyugati szél várható, 80-100 km/h-s legerősebb lökésekkel, mely napközben a Duna-Tisza közére is átterjed.

Az országos meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint pénteken több megyében, köztük Fejér megyében is viharos szél várható, emiatt az OMSZ másodfokú figyelmeztetést adott ki. A Dunántúl nagy részén viharos északnyugati szél várható, 80-100 km/h-s legerősebb lökésekkel, mely napközben a Duna-Tisza közére is átterjed. Késő délutánra kezd veszíteni erejéből a szél. Este fokozatosan a középső országrészben is megszűnnek a viharos lökések.

Az előrejelzések szerint változékony időre számíthatunk gyakran erősen felhős éggel. A délutáni órák hőmérséklete 5 és 10°C között változik. A déli óráktól ÉNy felől határozottan csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen süt ki a nap, hidegfronti hatással kell számolnunk.

Hétvége

Szombaton a kezdeti napsütést felhősödés követi, de estig nem alakul ki csapadék. Élénk lesz a DNy-i szél. 9-10 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Vasárnap erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és egyre többfelé várható eső, záporeső. A déli, délkeleti szél megélénkül. 6 és 12 fok közötti értékeket mérhetünk.