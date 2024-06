Naponta százhetven liter víz nemcsak fizikailag, hanem anyagilag is megterhelő. Kérdésünkre, hogy mennyi a vízszámlája, nem kaptunk választ, de Süveges Ödön elmondta, milyen eszközökkel próbál spórolni.

Gyűjtöm a légkondicionáló berendezésekből lecsöpögő vizet,

a munkahelyemen, a Weisz Gumidoktornál is megengedi a főnököm, Weisz Gábor, hogy elhozhassak vizet. Ő egyébként tárgyi eszközökkel is segíti a kertet.

Fotó: Ihász Martin

A Vas-Ady kiskertnek mára már kialakult az állatvilága is. Van a madaraknak itató és fészek is, a komposztálóba sünök költöztek be, van zümi zóna, ahova a méhek járnak. (Legutóbb megjelentek a vakondok is, nekik nem örül a hősünk, hiszen alaposan feltúrták a talajt.)

Süveges Ödön egy apró birodalmat hozott létre első nekifutásra magának, de mint láthatjuk, egy kisebb közösség állandó „találka” helye lett a Vas-Ady kert. Érdemes megtekinteni!