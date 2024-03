Csütörtökön Kellermann Dóra érkezése vált hivatalossá, pénteken pedig szintén egy Érdről érkező játékost, Gerháth Kincsőt jelentette be a klub. A 23 éves balátlövő szintén győri nevelésű, a 2019/20-as szezonban igazolt Székesfehérvárra, ahol bemutatkozhatott az élvonalban és egészen 2023 tavaszáig itt is játszott. Akkor fél évre Érdre került kölcsönbe, aztán a következő szezonra már végleg. A bajnokságban jelenleg 21 mérkőzésen 102 találatot termelt, amivel második a házi góllövőlistán.

Horváth Tibor ügyvezető és Vertig Csaba operatív igazgató között a két új igazolás, Gerháth Kincső és Kellermann Dóra

Fotó: DKKA

Ami az érkezők oldalát illeti: az már korábban ismertté vált, hogy két lengyel légiós is érkezik a dunaújvárosi egyesülethez. A 31 éves, 175 centi magas rutinos jobbátlövő Paulina Masna Trawczynska helyére jön, aki hazájából, az MKS Lublin csapatától teszi át a székhelyét Dunaújvárosba. A másik új játékos a szintén lengyel Daria Somionka, aki a cseh rekordbajnok Banik Most csapatától érkezik. Posztját tekintve beálló, fiatal és jó fizikumú játékos, akire védekezésben és támadásban is számíthat a szakvezetés a következő szezonban.

A hivatalosan bejelentett távozó eddig Trawczynska mellett a portugál Moreno.