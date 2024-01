A január 12-én befejeződött divízió I/A-s ifjúsági világbajnokságon a magyar válogatott bronzérmes lett, nemzeti csapatunknak tagja volt a dunaújvárosi Angels NJSE csatára, Bátyi Boróka is (az utolsó keretszűkítésnél maradt ki az utazó csapatból Sághy Lara és Schneider Kata). Bátyi vb-részvétele egyben azt is jelenti, hogy női jégkorongban megvan az első dunaújvárosi világbajnoki érmes.

A divízió I/A a világbajnokság második vonala. A magyar válogatott az olaszországi Egnában szerepelt a vébén. Ellenfele Olaszország (4-0-ra kikaptunk), Japán (0-2), Dánia (4-0), Ausztria (2-1), Franciaország (2-1) volt.

A vb végeredménye: 1. Japán, 2. Olaszország, 3. Magyarország, 4. Ausztria, 5. Franciaország, 6. Dánia.

Japán feljutott a nyolccsapatos első osztályba, Dánia pedig kiesett a divízió I/B-be.

Láng Zoltán, az Angels NJSE vezetőedzője büszke a játékosára: – Boróka mind az öt mérkőzésen játszott. Már a csapatba kerülése is nagy szó, hiszen a világbajnokság a 2006-2007-ben született játékosoké volt, Boróka pedig 2008-as. Előnye, hogy nagyon jó a letámadásokban, gólérzékeny és remek csapatjátékos. Hátrányának azt említeném meg, hogy egy kicsit forró fejű, higgadtabbnak kell lennie, de ezen a területen történt már előrelépés.