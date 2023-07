Kű Lajos Székesfehérvárról indult és oda is tért haza, a kettő között azonban sok év telt el. Megfordult a Ferencvárosban, BEK-döntőt játszott 45 évvel ezelőtt a Liverpool ellen, aztán 1997-ben hazatért, és azóta sok szerepet vállal a sport- és a közéletben is. Élete egyik főművének a Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokságot tartja, de ide sorolható a székesfehérvári olimpia emlékmű is, amely az 1952-es, helsinki ötkarikás játékok magyar hősei előtt tiszteleg, és ráadásul most július elején töltötte be 75 életévét Kű Lajos, aki a tőle megszokott lelkesedéssel idézi fel életének fontosabb állomásait – beszélgetőtársa Németh Krisztián.