A Dunaújvárosi KSE torna-szakosztályának közösségi oldala szerint csütörtökön 16.30-tól rendezik idei gálájukat, amely a létesítmény jubileuma és a névadóünnepség miatt is rendhagyó lesz, írja az MTI.

Pap Zoltán 1940-ben született Szegeden. Tornászként előbb a Székesfehérvári Építők, majd a TFSE színeiben versenyzett. Később Székesfehérváron testnevelő tanárként dolgozott, majd 1968-tól a Dunaújvárosi Kohász, majd a Dunaferr SE edzője, vezetőedzője, közben 1975 és 1978 között a magyar ifjúsági válogatott vezetőedzője volt. Az 1970-es évek második felében Bordán Dezsővel együtt megtervezte a Kovács-szaltót – dupla szaltó a nyújtóvas fölött, majd visszafogás a vasra –, amelyet egyik tanítványáról, az Európa-bajnoki ezüstérmes Kovács Péterről neveztek el.

Legismertebb tanítványai között volt Paprika Jenő, Berényi György és Erdélyi Péter is. A magyar szövetség 2014-ben a magyar tornasport halhatatlanjai közé választotta. 2020 decemberében Dunaújvárosban hunyt el.

A csütörtöki gála díszvendégei között lesznek olimpikon tornászok és edzők, például Óvári Éva, Lőwei Mária, Horváthné Elek Anna, Paprika Jenő, Kovács Péter és Kovács Zsófia is.