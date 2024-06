Mondhatnánk, egymásra talált a kereslet és a kínálat – mindkettő bőséges volt.

Fotó: Laczkó Izabella

Azt rögtön nyugtázhattuk, hogy az eperszezonnak vége, már csak két standon láthattunk, egyaránt 2500 forintba került kilója. A cseresznye és a meggy, mint a Duna, tetőzött, rengeteg árusnál juthattunk hozzá kilója 800 és 1200 forint között mozgott.

Egyre markánsabban van jelen a piacon az őszi- és a sárgabarack.

Az utóbbi egységesen 1500 forintért vásárolható meg, az előbbit 750 és 1500 között kínálták az árusok.

Aki gyakorta jár a dunaújvárosi piacra, annak feltűnhetett egy őstermelői stand a halas bolt előtt. Ebben olyan nagy különlegesség nincsen, de arra már felkaphatjuk a fejünket, hogy Kiskőrösről érkezik az áru, és a gazdája is. Emellett az is érdekessé teszi a standot, hogy tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy „biológiai védelemmel termeltek a termékek”. Az őstermelő pedig Pivarcsiné Dániel Tünde. Az ő „nagykövete” a piacon Kozma Sándor. Tőle tudjuk, harmadik hete, hogy Dunaújvárosba hozzák a termékeiket kedden, csütörtökön és pénteken.

Fotó: Laczkó Izabella

– Gyakran megfordultunk a dunaújvárosi piacon, és feltűnt, nincs őstermelő, ekkor gondoltuk úgy, hogy kipróbáljuk magunkat itt.

Az eddigi tapasztalataink kedvezőek, úgy látjuk, a dunaújvárosiak nyitottak a biológiai, friss termékekre.

Már vannak visszajáró vásárlóink.

Kozma Sándor több érdekességgel is szolgált, hogy mi is részükről a biológiai termesztés. Csak fólia alatt termesztik a zöldségeket, mivel száraz földön nem lehet vegyszerezés nélkül termeszteni. Ők a fólia alá bogarakat telepítenek, ők végzik el a növényvédelmet. A katicabogarak például a levéltetvek ellen vethetők be, a gomba ellen pedig egy másfajta gombával, mivel az egyik gomba megeszi a másikat.

Fotó: Laczkó Izabella

Április végétől október elejéig árulják a termékeiket, az év többi időszakában az előkészületi munkákat végzik el.

Az egyik törzsvásárló beszélgetésünk közben megjegyezte,

már az illatuk is más ezeknek a zöldségeknek,

nem olyanok, mint amikhez eddig hozzászoktak.

A lényeg: újabb szintfolttal gyarapodott a dunaújvárosi piac, ennek pedig mi vásárlók élvezhetjük minden előnyét.