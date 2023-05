Ami pedig a többieket illeti, a Rácalmás is brillírozott otthon a két hellyel előrébb tartó Szabadegyháza-Sárosd II. ellen. Három fordulóval a vége előtt így hat csapat, a Nagylók, a Szabadegyháza-Sárosd II., az Alap, a Rácalmás, az MPF Ráckeresztúr és a Cece előtt is ott a lehetőség a dobogó közelébe kerülni, vagy akár valamelyik fokára fellépni.

Rácalmás – Szabadegyháza- Sárosd II. 3-1 (2-0)

Rácalmás: Farkas - Molnár (Hatvany 83.), Illés, Balogh, Hornyák, Pásztor, Juhos (Kovács 81.), Németh (Horváth 35.), Sőregi, Pinte (Homolya 69.), Suplicz.

Szabadegyháza-Sárosd II.: Árkus - Maron, Hollósi, Arany, Vida, Kaltenekker, Dörömbözi (Kálmán 60.), Kiss, Várnai, szegfű, Wachler.

Az első negyedórában aránylag kiegyenlített küzdelem folyt a pályán. A vendégek és a hazaiak is több kontrával próbálkoztak. A 25. percben tizenegyeshez jutott a Rácalmás, amit Pásztor küldött a hálóba. A 39. percben Sőregi növelte a vendéglátók előnyét. A szünetet követően a 63. percben egy elvégzett szöglet utáni a kapu előtti kavarodásból a Szabadegyháza szépített. Végül a 77. percben Balogh gólja tette egyértelművé a három pont sorsát.

A találkozóról Boncz Gábor rácalmási edzőt kérdeztük. – Bő negyedórára kicsit bealudtunk, majd észhez tértünk. Mi is és az ellenfél is kapott egy-egy tizenegyes lehetőséget, amit csak mi rúgtunk be. Kapusunk ezúttal is bravúrosan védett, most már úgy hívjuk: tizenegyes ölő, mert tizenegyből tízet kivédett eddig. Volt egy meg nem adott gólunk is, amikor a partjelző kicsit lemaradt és nem tudta eldönteni, bent volt-e? Ha a matekot erőltetjük, akkor még a dobogóra is kacsingathatunk.

A Sárszentágota – Besnyő 4-1-re végződő mérkőzésről a besnyői Matkovics László adott tájékoztatást: – Nagyon tartalékos csapattal futottunk pályára. Volt egy elképzelésünk, hogy azok is szóhoz juthassanak, akiknek ez év közben kevesebbszer adatott meg. Nyilván az elsőség tudatában könnyebben variálhattunk, de ez most igazából nem jött össze.

A bajnokság tehát tovább folytatódik még három fordulón keresztül. Valószínűleg az utolsó meccseken dől el, ki állhat még dobogóra. A 23. forduló további eredményei: Vajta – Lajoskomárom II. 1-1, MPF Ráckeresztúr – Cece 3-0, Alap – Dég 4-2. A Kulcs szabadnapos volt.