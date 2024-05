Tündérszépek 17 perce

Kárpáti Rebeka visszatért: „meg kell mondani pacekba”

Kárpáti Rebeka több okot is felsorolt, amikor arról kérdeztük, miért nem szabad kihagyni országos szépségversenyünket. Nevezz még most, hogy az egykori szépségkirálynő és mentortársai belőled is kihozzák a legjobbat a Tündérszépeken.

Kárpáti Rebeka, a 2013-as Miss Universe Hungary visszatért a Tündérszépekhez, és az idén is mentorként segíti országos szépségversenyünk indulóit. Társa lesz mindebben Köllő Babett színésznő, műsorvezető, valamint a háziasszonyunk, Tótpeti Lili, a 2020-as szépségkirálynőnk. Ők hárman lesznek az idei mentorok. Nem késő még jelentkezni a versenyre, hiszen május 12-ig tart a nevezési időszak. Rebekával épp erről beszélgettünk, hogy miért kihagyhatatlan alkalom a Tündérszépek. A Tündérszépek mentora, Kárpáti Rebeka szerint a nőknek támogatniuk kell egymást

Fotó: Markovics Gábor / Forrás: MW Mintha tegnap lett volna az előző Tündérszépek! Nagyon jó csapat jött össze most is, a mentortársaimmal mindent meg fogunk tenni az idén is a lányokért! – kezdte lelkesen Rebeka, aki azt is kiemelte, hogy senki se gondolja, hogy itt csak az nyer, akinek a fejére kerül a korona. Új barátok, kapcsolatok, lehetőségek, sok-sok tudás várja a versenyzőket. Épp ezért érdemes kihasználni az ingyenes portfóliófotózás adta lehetőségeket is. Kárpáti Rebeka szerint a nőknek támogatniuk kell egymást – A jelentkező egy objektív szakmai stáb keze alá kerül. Nagyon jó visszajelzést kapni, hogy min tud például javítani. De ha valaki csak ki akarja próbálni magát, mondhatni még nem éles helyzetben, arra is jó lehetőség. Vissza is lehet nézni a képeket, amiből szintén sokat lehet tanulni. Sok ember összetenné a két kezét egy ilyen lehetőségért! – tette hozzá bájos mentorunk, aki hisz benne, hogy a nőknek támogatniuk kell egymást, és hogy a legnagyobb dolog, ha nő a nőnek mondja, hogy szép. Ettől függetlenül persze az őszinteség is fontos. Ahogy mosolyogva fogalmazott, meg kell mondani pacekba, hogy mi a helyzet. Ő is így vezeti a KINDA szalont, amelyet 2020-ban nyitott meg. Az pedig remek érzés, amikor egy vásárló úgy lép ki az üzletükből, hogy megtalálta a tényleg neki legjobban álló ruhadarabot, amiben majd ragyogni fog. Mindenki gyönyörű és királynő, és természetes, hogy mindenki tökéletes akar lenni. – folytatta Rebeka, aki egy-két tanácsot is adott a leendő Tündérszépeknek. Az első, hogy hidratáltan érkezzünk, igyunk meg a fotózás előtt este és reggel 2-3 liter vizet. De este-reggel egy-egy kollagénkapcszula is csodákra képes. A frissen mosott haj, szép arcbőr szintén fontos. Ne kirívóak, hanem különlegesek, igényesek legyünk, merjük hát megmutatni a zsűrinek, milyen jó fejek vagyunk, miben vagyunk különlegesek, mások, mint a többiek! Jelentkezz a Tündérszépekre! Még nem késő nevezni ,

, ha 18-35 év közötti vagy.

Abban a vármegyében nevezhetsz, ahol élsz, tanulsz, vagy születtél.

Nevezhetsz saját portfólióval is.

De ha még nincsenek profi fotóid, kérd ingyenes fotózásunkat, és elkészítjük a fényképeidet, stúdiókörülmények között!

Mesés nyeremények, lehetőségek várnak: a Tündérszépek 2024 szépségkirálynőjének egyik nyereménye nem más, mint egy Chery Omoda típusú autó 1 éves használatra, továbbá mobiltelefon és egy kozmetikai szépségcsomag is üti a markát a legszebbnek. Forrás: MW

