A bajnok UVSE beérte a Dunaújvárost az örökrangsorban

Az aranyérem sorsa már szerdán eldőlt, miután az Újpest a második meccsen is legyőzte a Ferencvárost. Ezzel története során nyolcadik alkalommal ünnepelhetett bajnoki címet. Ezzel beérte a Dunaújvárost az örökrangsor második helyén. A bronzérmes kilétére vasárnap estig még várni kell, ötödik a BVSC lett, hatodik a III. Kerületi TVE. A hetedik helyezett is megvan, ez a Szentes együttese, miután ők is két találkozón letudták a párharcot a Tatabányával. A kilencedik pozíció még szintén nyitott, miután a Győr egyenlített a Szeged ellen. A harmadik felvonást ott is vasárnap rendezik meg a Tisza-parti városban.