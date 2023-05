A bajnok Besnyő után a második és a harmadik helyért a Nagylók, a Szabadegyháza-Sárosd II., valamint az Alap között dől majd el a sorrend. A középmezőnyben is nagy csaták várhatóak a befejezésben. A Rácalmás a szezon végére szépen felerősödött, a hétvégén Lajoskomárom II-es együttesét verte el. Boncz Gábor legénysége akár negyedikként is végezhet, de ehhez a Besnyő – Alap összecsapásnak papírformának kellene lennie. A Kulcsnak most nem sikerült pontot gyűjtenie. Csak szépítő találatra futotta a Dég ellen.

Rácalmás – Lajoskomárom II. 5–0 (4–0)

Rácalmás: Tóth – Molnár, Illés (Kovács 64. p.), Domak (Hatvany 75. p.), Juhos, Pásztor, Németh (Szabó 81. p.), Suplicz, Hornyák, Bartók (Homolya 67. p.), Balogh.

A kezdő sípszó után alig nyolc perc telt el, mikor a hazai csapat gólra váltotta helyzetét Bartók révén. A kezdés így jól sikerült, ami remek alapot biztosított a folytatáshoz. Nem is tétlenkedtek a rácalmásiak, a szünetig még három találatot szereztek a lajoskomáromi kapuba, újfent Bartók, aztán Domak és Illés jóvoltából. A pihenőt követően további gólreményes helyzeteket láthatott a hazai közönség, de csak a hetvenedik percben hozott sikert a próbálkozás Baloghnak. Összeségében a Rácalmás könnyed győzelemmel írhatott három pontot.

Boncz Gábor edző: – Felülmúltuk a Lajoskomáromot úgy, hogy szinte helyzetük sem volt igazából. A negyedik helyre még odaérhetünk, persze ez a Besnyő-Alap összecsapás eredményétől is függ.

Fotó: Horváth László



Dég – Kulcs 3–1 (1–0)

Kulcs: Murvai – Cseresnye (Plézer 76. p.), Gallai, Ócsai (Nyuli 63. p.), Szekszárdi, Osváth, Molnár (Németh 46. p.), Szabó, Völcsei, Zsigmond (Godó 70. p.), Balla.

Az első félidőben csak egy gól termett a pázsiton, az is Dég részéről. Negyvenöt perc után azonban felgyorsultak az események, mert a házigazdák magasabb fokozatba kapcsoltak és gyors egymásutánban két góllal is megszórták a Kulcsot. A vendégek a 85. percben szépítettek Németh révén. A végeredménynél nem volt kétséges, melyik csapat játszott jobban és érdemelte meg a pontokat.

Ócsai Norbert kulcsi edző: – A Dég megérdemelten győzött. Ők kihasználták a helyzeteiket, mi nem. Gratulálok ellenfelünknek!

További eredmények: Vajta – Kőszárhegy 4–3, Sárszentágota – Nagyók 7–1, MPF-Ráckeresztúr – Szabadegyháza-Sárosd II. 3–3, Alap – Cece 2–2.