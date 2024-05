- A helyet már korábbról ismertük. Korábbi vendégként nem titulálnám magunkat, de a Covid alatt meglett az igényünk egy ilyen helyszínre. Több hasonlón is jártunk korábban. Amikor ez a lehetőség adódott, akkor azt gondoltuk, hogy megtaláltuk benne azt, amit már kerestünk és a magunkénak kezdtünk érezni. Ez tavaly október végén történt. Láttuk, hogy itt lehetne egy olyan szabadidős tevékenységet létrehozni és egy olyan programot kínálni, amire szerintünk elég sok embernek igénye van. Tehát megtalálni a város zajától mentesen a szabadidős tevékenység helyszínét, egy kicsit nyugiban lenni.

A vidéki életérzés bőven visszaköszön ezen a helyen. Igazából ebben láttuk a lehetőséget.

- Szükségszerű volt az épületek felújítása. Ahhoz, hogy ismét kellemes emlékekkel távozzanak a vendégeink, renoválnunk kellett. Rengeteg munkát végeztünk el. Ahogy telik az idő, egyre szebbé válik minden. Nagyon büszke vagyok már most is rá.

Turcsány Norbert

Fotó: Balogh Tamás

A helyszín rengeteg lehetőséget kíván

A kerítésen kívülről bebámészkodva úgy vélem, hogy ez egy remek idegenforgalmi helyszín, de legalább olyan kellemes közösségi tér is lehet.

- A helyszín rengeteg lehetőséget rejt magában. Próbáljuk ezeket az adottságait diverzifikálni. Ez korábban a turizmusra volt ráhúzva, amit mi a fentiek ismeretében egy elég szűk keresztmetszetnek gondolunk. Ez a gyermektáboroknak, lovas programoknak, a csárdánk magánrendezvényeknek is tökéletes helyszín. Megpróbáljuk újra „föltenni a térképre” Révbérpusztát. Megpróbáljuk úgy kialakítani, hogy a vendégeink otthonosan érezzék magukat.

Az ideérkezőből gyorsan vendég lehet

- Erre törekszünk és ehhez az otthonos környezet is segítségünkre van. Amikor megérkeznek a buszos turisták, a mesterségek udvarában itallal, borral-pálinkával is fogadjuk őket. Kenyérlángost sütünk nekik szalonnával-tejföllel. Itt vannak a kézműves hölgyeink, akik szép termékeket árusítanak. A beérkezők ezen a kellemes helyen a jó közérzetük miatt szinte itt felejtik magukat, és csak egy óra múlva kezdenek átszivárogni a további programhelyszínekre. Úgy gondolom, hogy megfogja őket a hely szelleme. Ez egy zenés, kellemesen kemencésen füstös illatú, tavasztól őszig virágos udvar. Látjuk rajtuk, hogy nem kapkodnak, élvezik az ittlétet.

Készül a lángos

Fotó: Balogh Tamás

Szerencsére nincsenek erőszakos árusok

- Nem lehet nem észrevenni őket, kiabálás nélkül, a kíváncsiság okán is bekukkantanak hozzájuk, mert barátságos mosollyal várják a vendégeket. Az első finom falat és korty ital után úgy is kedvük lesz körülnézni. Az eddigi vendégeink nagyon kedvesek voltak, ők keresték a mi társaságunkat, így aztán barátságosan telt az idő velük.

Hogyan talál ide egy külföldi vendég?

- Túlnyomórészben az utazási irodákon keresztül, de most már a megújult web-oldalunk segítségével is. Mellette azért ne felejtsük el, hogy ennek a helynek múltja van. Aki akar, könnyen megtalál bennünket. Meg fogjuk fordítani ezt a dolgot, eléjük megyünk megkeressük a partnereinket és rajtuk keresztül is a vendégeinket.

A kovácsműhelyben

Fotó: Balogh Tamás

Kiültünk a csárda tornácára

Pihen az előttünk lévő tér, pillanatnyilag egy lovas gyakorol rajta. Lesz ebből még lovas versenypálya?

- Reméljük, hogy az elkövetkező rendezvényünkön kapásból két jelentős lovas eseménynek is helyet adunk. A pünkösdi Vigadalom keretein belül csikós és fogathajtó versenyt is fogunk tartani. Ez utóbbi a hivatalos versenynaptárba bejegyzett hivatalos sportesemény lesz.

Az idei lesz a XXII. Révbérpuszta Pünkösdi Vigadalom!

- Mi úgy tartjuk, hogy ez hagyomány, ismét összehozza a közösséget, hogy együtt ünnepeljük a tavasz és a termékenység ünnepét. Tessék szó szerint érteni, hogy ez az esemény igazi családi kaland, ahol a gazdag kínálatból mindenki megtalálhatja a maga kedvenc programját!

Minden termék egyedi

Fotó: Balogh Tamás

Gasztronómia

Szint idő alatt megtaláltam a kenyérlángos készítőit és még a kóstolót is kikönyörögtem magamnak.

- Az ünnep alatt a kézműves udvaron is dolgoznak a kemencében, de a régi nagyot, a szuvenír bolt mellettit is fel fogjuk fűteni. A kocsma teraszán pecsenyével, a csárdában pedig a séf kifejezetten meleg étellel várja a vendégeket.

Egyéb helyszínek

- Megújult a paraszt udvarunk is. A különböző baromfiféléket a mangalicákat is láthatják az érdeklődők, és akkorra már a szürke marha is megérkezik a karámjába. Már most is újra vannak lovak, amiknek a létszáma folyamatosan bővülni fog. Reméljük, hogy minden vendégünk megtalálja a számára kedves, magyar őshonos állatfajtáit.

A lovas kocsikázás

-Változatlanul az alapprogramunk része. Különböző típusuakra ülhetnek fel az ezt a passziót kedvelők. Mehetnek rázós, vagy kedves, legelőre vezető csendes utakon is.

Iskolai nyári szünetre való programok

- Nagyon sok szép füves területünk van, ami az ő játszós kedvükre vár. Már fölvettük a kapcsolatot az óvodákkal és az iskolákkal, reméljük, hogy a boldog gyermekzsivaj versenyre kel az összes többi honos hangjainkkal!