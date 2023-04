A csoportban a gyengébb csapatoknak a bennmaradás a cél, az erősebbek maguknak találnak egyet, de legalább ebben a kevésbé elegáns helyzetben élen akarnak végezni. A péntek esti páros az utóbbiakhoz tartozik. A tihanyiak betegségek, az újvárosiak a kezdeti nehézségeik miatt kerültek ide, mai tudásuk alapján a felsőházban is megállnák helyüket.

Dunaújváros Futsal– Tihanyi FC 5–2 (2–0)

DF: Cseresnyés – Ivacs, Csányi, Németh, Vincze. Csere: Tóth Sz., Fekete, Villám, Szedmák, Tóth Á., Varga, Kiss, Paget. Edző: Tóth Árpád.

Az első percek a vendégeké voltak, a magára ébredő hazai csapat viszont Varga révén megszerezte a vezetést, Németh pedig a nyugodt szünetet hozta a csapatának. A folytatás is remekül kezdődött, Csányi, illetve ismét Varga parádés góljaival magabiztossá tette a vezetést. A hajrára az öt a négy elleni harcmodort választó Tihany nem a legfiatalabb játékosuk, a kapus Schmidmajer remek sprintjei, valamint Horváth és Szűcs lesipuskás találataival ébresztőt fújt a hazaiaknak. Németh aztán meglőtte a második gólját is, és ezzel beállította a végeredményt az utolsó percben.

Jó kis meccs volt! Ezúttal a vendégek játszottak rövidebb kispaddal, de amit lehetett, megtettek. Nehezen kiismerhető módon, de rendre veszélyeztették az újvárosi kaput.

A hazaiak? Egy szerethető alakulat, lassan megszoktuk, hogy későn ébredősen kezdenek, és amikor már egy kicsit magukra találnak, egészen szép játékot mutatnak be. Meglövik a góljaik egy részét, és akkor megtalálják a módját, hogy megsegítsék az ellenfelüket is. Kihagyott, vagy benézett helyzetekkel. A győzelmük ezekkel együtt, most is imponáló lett.

Tóth Árpád arra a felvetésre, hogy ez könnyű mérkőzés volt-e, így válaszolt: – Olyan nincs, csak akkor válhat azzá, amennyiben a csapat tesz érte. Egy jó ellenféllel találkoztunk, de szerencsére most jól játszottak a fiúk. Azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg a találkozót.