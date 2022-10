A bajnoki dobogón álló két csapat mérkőzése mindig kiemelkedő eseménye a bajnokságnak. Az újvárosiak magabiztos idegenbeli győzelemmel hangolódtak a találkozóra, ám a vendégeknek jóval eseménydúsabban teltek az utóbbi napok.

Az iváncsai klub történetének legnagyobb sikerét érte el szerdán, hiszen a MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában a nemzetközi kupában is vitézkedő Ferencvárost búcsúztatta. Dunaújvárosi szempontból talán a legjobb forgatókönyv szerint alakult a kupamérkőzés, hiszen a továbbjutás csak a hosszabbításban dőlt el. A szombati vendégek tehát százhúsz perces csatára kényszerültek, ami alaposan próbára tette az állóképességüket. Ráadásul a „világraszóló” sikert biztosan alaposan meg is ünnepelték. Az sem mellékes, hogy a vasárnapi játéknap helyett ezúttal szombaton rendezik a bajnoki fordulót. Tehát minden külső körülmény a dunaújvárosiak mellett szól, csupán az a kérdés, a kupasiker milyen mentális pluszt jelent majd a vendégek számára. Az biztos, hogy nem lesz unalmas a két együttes összecsapása, hiszen mindig is kiélezett csatározásokat láthattak a nézők.

A további párosítás: Kecskemét II.–ESMTK, Budapest Honvéd-MFA II.–Bánk-Dalnoki LA, MTK II.–Újpest II., Paks II.–Cegléd, METON-FC Dabas SE–Szolnoki MÁV FC, Hódmezővásárhely–Szekszárd, Monor–PTE-PEAC. A Balassagyarmat és a Makó visszalépése miatt a Majos és a FTC II. szabadnapos lesz.

A bajnokság állása