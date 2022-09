Miközben zajlik a vízilabda Európa-bajnokság a dunaújvárosi női klub három játékosával, addig a többiek sem a vízparton süttették a hasukat az elmúlt hetekben. Illetve nem csak, ugyanis a DFVE a hagyományok szerint a magyar tengernél kezdte meg az alapozási időszakot augusztus elején Balatonvilágoson.



Mihók Attila vezetőedző a szokásoknak megfelelően változatos mozgásformákkal színesítette a programot. A lányok egyből nyíltvízi úszással, biciklizéssel, evezéssel és kondizással kezdtek. Segítségükre volt Kozma Zoltán test­építő világbajnok is, aki szeretett edzőtermében fogadta a társaságot.

Sümegi Nóra így értékelte az időszakot: – A tavalyi évhez hasonlóan idén is a Balatonon kezdődött az alapozás. Nehéz négy hét áll mögöttünk, de úgy gondoljuk, a bajnokság kezdetére beérik a kemény munkánk gyümölcse.

A múlt héten pedig egy újabb kihívás várt a csapatra, egyéni rekordot döntve két nap alatt nekivágtak körbekerékpározni a Balatont, ami remek lezárása volt az alapozás első szakaszának. A klub közösségi oldalán örömmel számoltak be arról, hogy múlt szerdán sikeresen teljesítették a próbatételt.

– Nagyon kemény túrán vagyunk túl. A szokásos nyári edzőtábor zárásaként az eddigitől eltérően három helyett, most két nap alatt tekertük körbe a Balatont, ezzel egyéni rekordot döntve. Rendkívül erőt próbáló volt mind fizikailag, mind idegileg, de sikeresen abszolváltuk a távot, amire nagyon büszkék lehetünk. Persze a munka nem áll meg, az edzéseket mostantól Dunaújvárosban folytatjuk – mondta Mucsy Mandula.