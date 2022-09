A múlt héten vasárnap lebonyolított eseményt Dolmán Viktor, a torna szervezője, illetve az U13-as fiúcsapat vezetőedzője foglalta össze. Azzal kezdte, az eddigi emléktornák közül ez volt a legsikeresebb, hiszen két csapattal tudtak nevezni.

– Az A jelű gárda egy vereséggel és három győzelemmel második helyen tudott végezni, ami fantasztikus eredmény. A B csapatnál volt hiány­érzetem, hatodikként végzett, de tudni kell, a gyerekek nem olyan régen kezdték el a röplabdát, s volt közöttük U11-es korosztályból feljátszó is. Összességében azt gondolom, készen állunk a bajnokságra, ahol a célunk bent maradni az első osztályban, stabil középcsapatként bejutni majd az országos döntőbe, de ez egyáltalán nem lesz egyszerű.

Dolmán hozzátette, heti öt alkalommal kétórás edzésük van, mivel a munkában hisz. Amennyiben ezt nem teszik bele, nem is lehet eredményt sem elérni.

– Meg szeretném köszönni Tóth Gábornak, hogy részt vett a tornán, és a díjátadón segédkezett. Fontosnak tartom, hogy a gyermekek előtt legyen példa, és ő erre kiváló, hiszen a Dunaferr felnőtt játékosa volt, sokszoros diákolimpiai bajnok Feri bácsival, illetve edzőként sokszoros magyar bajnok és kupagyőztes, jelenleg a Békéscsaba felnőtt női együttesének vezetőedzője. Kollégáimnak is köszönöm a segítséget, hiszen a B gárdát Szabó Péter irányította, a háttérmunkákban pedig Szabó Gábor segédkezett.

A végeredmény: 1. Szolnok Sportiskola, 2. DSE Röplabda Akadémia A, 3. Dág KSE, 4. ÉDRA-Máv Előre B, 5. ­ÉDRA-Máv Előre A, 6. DSE Röplabda Akadémia B.

A DSE A kerete: Andonov ­Aleksandar, Ádám Robinzon Teodor, Takács-Mittág Milán, Szabó Endre, Szabó Noel, Csicskovics Márton, Kaszás Ármin, Németh Barna. Különdíj: Andonov Aleksandar.

DSE B : Meskál Márton, Jónás Patrik Zoltán, Gergely András Mihály, Sallai Kristóf, Szilárdi Csongor, Gazdag Levente, Trautmann Gábor. Különdíj: Gazdag Levente.