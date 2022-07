Állóképesség, taktika, gyors ki- és beszállás

– Az idei versenyszezon eddigi legfontosabb versenye számomra az országos maratonbajnokság volt, ezen sikerült egy aranyérmet szereznem, és ezzel kvalifikáltam is magam a silkeborgi Európa-bajnokságra. Emellett egy másik versenyen mutatott teljesítményem alapján beválogattak a síkvízi U23-as világbajnokságon induló magyar női kenu négyesbe 500 méteren. Ebben a szezonban a fő hangsúly számomra a síkvízi versenyeken van, így a maraton-Eb már az említett vb-re történő felkészülés fontos állomása. Kíváncsian várom már a dániai kihívást, és megpróbálom kihozni magamból a maximumot – mondta el a DH-nak Kulcsár Dorina, aki egyesben ún. rövid körön – 3,5 kilométer –, és a hosszú távon – 14,5 kilométeren – áll majd rajthoz.

A DKSE kenusát a riválisokról is kérdeztük:

– Bevallom őszintén, mivel inkább a síkvízi versenyekre koncentráltam eddig, így nem igazán ismerem a felnőtt nemzetközi maratoni mezőnyt. Természetesen próbáltam azért informálódni, és az igazán hozzáértők szerint az ukránok kenusára mindenképpen érdemes lesz figyelni, hiszen számos remek eredményt ért el a közelmúltban rendezett nemzetközi megmérettetéseken.

Dorinát arról is faggattuk, milyen különbséget tapasztalt a maratoni távok és a klasszikusnak mondott síkvízi versenyzés között.

– Röviden összefoglalva: teljesen más. Kicsit bővebben, a maraton esetében a kulcs az állóképesség, hogy minél hosszabb távon egy állandó, jó tempót, sebességet tudjunk menni. Síkvízen a kenusoknál pedig leginkább a gyorsaság, az erő és a robbanékonyság számít. A maraton további rejtelmei közé tartozik a futószakasz, a hatékonyan végrehajtott ki- és beszállások, a fordulók élesítése, a taktikázás.

Az ifjú kenus hölgy felkészülését a síkvízi és a maratoni távokra egyaránt a ­DKSE edzője, Horváth Attila irányítja. Mint megtudtuk, elvárásként konkrét helyezéseket nem fogalmaztak meg Silkeborg előtt. A lényeg, hogy Dorina kihozza magából a maximumot, és akkor az eredményekkel sem lehet probléma.