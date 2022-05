A DKSE csapatának tavalyi teljesítményét a vezetőedző, Tomanóczy Tibor értékelte, aki már a következő bajnoki esztendőről is ejtett néhány gondolatot.

A szakember azzal kezdte, hogy a nemrégiben befejeződött bajnoki esztendőben a saját nevelésű játékosokkal nehéz volt tartani a lépést az Extraliga mezőnyében. A külföldiek megjelenésével jelentősen emelkedett a bajnokság színvonala, sokat fejlődött a sportág.

– Januártól próbáltuk felvenni a ritmust a hozzánk hasonló csapatokkal, és hoztunk két külföldi játékost. Sajnos az uruguayi Gutiérrez sérülés miatt nem tudott sokat hozzátenni. Az ukrán Pavliuk viszont nagyon komoly játékerőt képvisel. Őt szeretnénk mindenképpen megtartani. További erősítéseket is tervezünk, de a legfontosabb, hogy a fiatal tehetségeinket megtartsuk – kezdte a beszélgetést Tomanóczy Tibor.

– A Kistext elleni helyosztó talán akkor dőlt el végérvényesen, amikor a harmadik mérkőzésen 2–0-s vezetésről kikapott az együttes…

– Mindenképpen bravúr kellett volna a bennmaradáshoz, hiszen az ellenfelünknél három külföldi légiós is szerepelt. Ráadásul sokkal nagyobb költségvetésből gazdálkodhattak. Az említett szituációban elfáradtunk, ami annak is tulajdonítható, hogy több játékosunk is érettségizett azokban a napokban.

– Említette, hogy emelkedett a bajnokság színvonala.

– Látható és kézzelfogható a fejlődés, aminek köszönhetően egyre komolyabb külföldi játékosok igazolnak hazánkba, ami pedig egyértelműen segíti a magyarok előrelépését is. Ezzel együtt természetesen nőnek a költségek is, amivel egyelőre nem igazán tudtunk lépést tartani. A következő szezonbeli kiírás szerint azonban három magyar játékosnak mindig a pályán kell majd lenni.

– A nehézségek ismeretében milyen reményekkel tekintenek a jövőbe?

– Egyértelmű célunk az Extraligába való visszakerülés, ami nem lesz egyszerű feladat, hiszen jövőre négy csapat játszik majd osztályozót a feljutást jelentő két helyért. A keret többségére azonban még komoly feladatok várnak az idén is. Az U19-es korosztály országos döntőjét ezen a hétvégén rendezik meg Székesfehérváron, az U21-esek fináléját pedig június 4–6-án játsszák majd Kazincbarcikán.