„Betegség és egyéb okok miatt csak 8 fővel utaztunk el Budapestre. Remekül indult a verseny, hiszen tanítványaink rendre győztesen hagyták el a küzdőteret” – fogalmazott lapunknak küldött összefoglalójában Tombor István vezetőedző, aki a részletes eredményekről is beszámolt: – Fierpasz András, Csőregi Zalán és Kaszala Máté 2-2 győztes mérkőzéssel egészen az elődöntőig menetelt, de a hármasból „csak” az 58 kg-ban küzdő Fierpasz Andrásnak sikerült a döntőbe jutnia, miután legyőzte pécsi ellenfelét, akinek ezzel visszavágott a területi versenyen elszenvedett vereségért.

A DKSE különítménye a diák I. korcsoportos kötöttfogású országos bajnokságon Fotó: DKSE

Az aranycsatában sajnos nem sikerült a bravúr FTC-s ellenfelével szemben, aki fizikai fölényét kihasználta a döntőben. Csöregi Zalán 50 kg-ban sajnos az elődöntő során megsérült a szegedi ellenfelével vívott küzdelem során, így kénytelen volt elállni a további mérkőzésektől, az ötödik helyen zárt. Kaszala Máté fiatalabb korosztályú, csak korengedménnyel indulhatott el a versenyen. Ez nem látszódott meg a birkózásán, hiszen végig ponterősen küzdött, az elődöntőben is csak 11–9-es szoros pontozásos vereséggel maradt alul a miskolci birkózóval szemben. A bronzcsatában ismét győzedelmeskedett, így megérdemelten állhatott fel a dobogó 3. fokára. Zámbó Gergő és Pupp Bence is nagyokat küzdött, de érmet nem sikerült nyerniük, az ötödik hellyel kellett megelégedniük. Parádi László, Krepsz Zalán és Pesei Sándor helyezetlenül zárt.



A női utánpótlás-válogatott egy része – 5 versenyző – kiváló lehetőséget kapott a felkészülésre, hiszen az Egyesült Államokban edzőtáborozhattak. A csapat tagja volt Nyikos Veronika, a DKSE fiatal tehetsége is. A válogatott két hete szerdán utazott New Yorkba. Április 10-én egy helyi versenyen is részt vettek, ahol számos amerikai ellenféllel mérték össze tudásukat. Veronika a 76 kg-os súlycsoportban lépett szőnyegre külön engedéllyel, hiszen ő még csak kadet korcsoportos (17 éves), de már a junior korcsoportban is több alkalommal szerepelt. Magabiztosan, nagyon jó teljesítményt nyújtva nyerte meg a versenyt. Két ellenfelét két vállal, egyet pedig technikai tussal győzött le. A korosztályos nemzeti csapat április 16-ig folytatta az amerikai edzőtábort.

A DKSE 21 tehetséges birkózója pedig Szigetváron edzőtáborozott több hazai csapattal közösen. Elsősorban azok a tehetséges fiatalok kapták meg a lehetőséget a közös felkészülésre, akik az elmúlt időszakban eredményesen szerepeltek, valamint hozzáállásukkal és magatartásukkal is kiérdemelhették ezt a jutalomtáborozást. Az edzéseken elsősorban a technikák, fogások gyakorlása adta a program legnagyobb részét, természetesen sok-sok birkózással. Ezenkívül egyéb programokkal is igyekeztünk biztosítani pozitív élményeket a gyermekek számára, játékok és kirándulások is színesítették a kemény munka mellett a napokat – számolt be a közelmúlt legfontosabb eseményeiről Tombor István.