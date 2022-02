Sport 29 perce

Diákolimpiai dobogón a mezőfalvi birkózók

Lassan már hozzászokhatunk, hogy a mezőfalvi birkózók csak a legjobb helyeket hozzák el az országos és egyéb regionális versenyekről. Büszkeségre tehát az idei év indulásakor is van ok, nem is kevés.

A diákolimpia eseményeiről Tombor István vezetőedző adott tájékoztatást lapunknak. – Két korosztályban küzdöttek meg a grundbirkózó diákolimpia országos bajnoka címért az iskolák a kétnapos viadalon. Az elsőn a fiúk I-es (8-9 évesek), és II-es (10-11 évesek) korcsoportos csapatai, másnap pedig a lányoké volt a főszerep. A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) pazar körülményeket teremtett a Kozma István Birkózó Akadémián, ahol az eseményt Balogh Gábor MDSZ-elnök Németh Szilárddal, a Magyar Birkózók Szövetségének elnökével nyitotta meg. Az eseményen Lőrincz Tamás olimpiai bajnok is találkozott a versenyzőkkel, és az alábbi üzenettel igyekezett elkötelezni a gyerekeket a sportág mellett: „A birkózószőnyeg egy varázsszőnyeg, amely a világon bárhova elröpít benneteket!” – mondta. A selejtezőkön összességében közel ezernégyszáz kisiskolás küzdött a továbbjutást érő helyezésekért, közülük korosztályonként és nemenként tizenkét iskola csapatai juthattak el az országos döntőre, ahol csapatban hét súlycsoportban küzdöttek meg egymással a fiatalok. A döntőn Lőrincz Tamás olimpiai bajnokkal is találkozhattak a fiatalok A fiúknál a mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola a selejtezőkön aratott győzelmeinek köszönhetően mindkét korosztályban, valamint területünkről második helyezettként a kisebbeknél a kulcsi Fekete István Általános Iskola, a nagyobbaknál pedig az enyingi Batthyány Fülöp Általános Iskola jutott be a fináléba. A mezőfalvi iskola tanulói az elmúlt években nagyon magasra tették a mércét, hiszen 2019-ben bajnoki címet, 2020-ban pedig ezüstérmet nyertek versenyzőik. Ennek fényében vágtak neki az idei megmérettetésnek. A sorsolásnál Fortuna nem fogadta kegyeibe az idősebbik csapatukat, mivel nagyon nehéz csoportba kerültek, azonban ha verejtékesen is, de sikerült megnyerniük azt. Első mérkőzésen 4–3-ra a miskolci baptista iskolát, majd az orosházi iskolát 7–0-ra, végül a miskolci sportiskolát 4–3-ra győzték le, és megérdemelten jutottak a hármas döntőbe. Az érmekért folyó küzdelmeknél következett a szigetvári Dél-Zselic Iskola, együttesüket még kettő nulláról fordítva sikerült 5–2-re felülmúlni. Az aranymérkőzésen viszont már túl nagy falatnak bizonyult a budapesti XX. kerületi sportiskola, a 2–5-ös vereség után végül a második helyen végzett a Mezőfalva küldöttsége. Azaz újfent az ország legjobbjai között. Eredmények. Fiú I. korcsoport: 5. Mezőfalva Petőfi S. Ált. Isk., 12. Kulcs Fekete I. Ált. Isk. II. korcsoport: 2. Mezőfalva Petőfi S. Ált. Isk., 8. Enying Batthyány F. Ált. Isk. Lány I. korcsoport: 10. Mezőfalva Petőfi S. Ált. Isk. Lány II. korcsoport 9. Dunaújváros Arany J. Ált. Isk.

