A mérkőzés előtt boldogan ölelte meg egymást Kiss Alexandra és Laura Aarts, a dunaújvárosi együttes korábbi kapuspárosa, akik 2020 nyarán távoztak. Kiss most Egerben szerepel és a meccskeretbe végül nem került be, Laura pedig fájó szívvel tért haza Hollandiába, a válogatottságot is lemondta két és fél évvel ezelőtt. Aztán az új kapitányuk – aki koronavírusos lett, ezért otthon maradt – visszacsábította a klasszis hálóőrt.

Bíró Attila szövetségi kapitány a találkozó előtt nyomatékosította, ezzel elrajtol a felkészülés a nyári, magyarországi vb-re. A két válogatott tavaly a tokiói olimpia negyeddöntőjében találkozott egymással, akkor a később harmadik helyig jutó Keszthelyi Ritáék 14–11-re nyertek. Apropó Keszthelyi, őt Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke köszöntötte, ugyanis a bronzmeccsen ünnepelte 300. válogatottságát.

A találkozón a DFVE mind a négy játékosa szerepet kapott, köztük újoncként Mahieu Geraldine, aki nemrégiben lett magyar állampolgár és feltett szándéka, hogy kiharcolja helyét a csapatban. A másik oldalon az újvárosiak kapusa, Sarah Buis nem játszott.

Az olimpia után a világ­liga-selejtezőben is legyőzték Hollandiát

MAGYARORSZÁG – HOLLANDIA 11–9 (2–1, 3–2, 3–2, 3–4)

Magyarország: Magyari – Vályi 1, Gurisatti 3, Máté, Keszthelyi-Nagy, Leimeter, Rybanska 1. Csere: Dömsödi 2, Horváth B. 1, Mahieu, Faragó 2, Garda 1, Neszmély (kapus). Szövetségi kapitány: Bíró Attila

Hollandia: Aarts – van de Kraats 4, Ten Broek, Wolves 2, Schaap, Sevencih, Sleeking 3. Csere: Koopman, Rogge, van der Weijden, Koolhaas, Bosveld.

– Két dolognak lehet örülni, az egyik a győzelem, a másik pedig a fiatalok szereplése, Dömsödi Dalma és Faragó Kamilla ráadásul nemhogy jól játszottak, hanem meghatározó teljesítményt nyújtottak. Ez biztató a jövőre nézve, ráadásul még van két-három hasonló korú fiatal, akiket szeretnék kipróbálni. Persze, voltak hiányosságok, ezeken dolgozni kell – mondta Bíró Attila az M4 Sportnak.

A mieink legeredményesebbje, Gurisatti Gréta úgy érezte, jól ment a támadás és a védekezés is. – Külön jóleső volt, hogy végig mi domináltunk, még ha az eleje kicsit döcögősen indult. Az jó értékmérő, hogy a fiatalokat bedobva így helyt tudtunk állni, ez a meccs megkoronázta a felkészülés hetét – tette hozzá.