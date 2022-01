Mint azt a mérkőzés előtt Vágó Attila, az akadémisták szakvezetője lapunknak kifejtette, a Vasas elleni kerethez képest jelentősen bővültek a variációs lehetőségek, ám még szerdán sem teljes, százszázalékos csapattal vágott neki a Magyar Kupa 4. fordulójában, az MTK elleni hazai találkozónak a Kohász. Az újvárosiak fogadkoztak, az utóbbi hetekben tapasztalt nehézségek ellenére, mindenképpen szeretnék kivívni a továbbjutást.

DKKA – MTK 28–26 (14–13)

Dunaújváros: Bartulovic (Hlogyik) – Kukucska 2, Borgyos 5, Weisheitel, Nick, Bulath 4, Fodor 2. Csere: Agócs 1, Farkas 6, Matucza 2, Szalai 6, Polics. Vezetőedző: Vágó Attila.

MTK Budapest: Suba (Győri) – Marincsák 3, Koronczai 4, Kekézovity 5, Szabó 6, Sallai, Juhász. Csere: Dakos 2, Pál 4, Pelczéder 2, Bánfai Vezetőedző: Vida Gergő.

Gól hétméteresből: 3/4, illetve 7/8.

Kiállítások: 14, ill. 6 perc.

Farkas Johanna hat góljával sokat tett hozzá a dunaújvárosi sikerhez Fotó: Laczkó Izabella

Az MTK első két támadását gólra váltotta, erre azonban rendre érkezett válasz, előbb Bulath majd Borgyos Panna válaszolt. A félidő felénél 6–6-nál álltak a felek, a Kohász éppen ledolgozott egy kétgólos mínuszt, Bulath ekkor már három gólnál járt. Támadásban ezután rendre döcögött a Kohász játéka, és az MTK élt is a lehetőséggel (6–9). Vágó Attila nem is habozott sokat az időkéréssel. Farkas szép egyéni betöréssel hozta közelebb az övéit, majd jött az első Bartulovic-bravúr – nagyon kellett már! Bulath büntetőjét sajnos védte Pócs, de egy szépen kijátszott akció végén, Borgyosnak köszönhetően ismét felzárkózott a hazai gárda (8–9). Végül sűrű gólváltások után 11–11-nél érte utol ellenfelét a Kohász. Az utolsó öt perc is fordulatosra sikeredett. Az akadémistáknak meg volt a lehetőségük ellépni akár három gólra is, végül a játékrész 14–13-as hazai előnnyel zárult. Ez a kiírás értelmében már továbbjutást ért. Ami nem jött össze az első félidő végén, az hamar a várakozásainknak megfelelően sikerült. Agócs és Szalai találatainak köszönhetően már közte hármat mutatott az eredményjelző a 6. percben: 17–14!

Vészes lett a hazaiak védekezése és Szalai 3. góljával már néggyel vezetett az egyre inkább magára találó Kohász (20–16). A fővárosiak természetesen nem hagyták annyiban, és becsülettel kapaszkodtak. A vége előtt 16 perccel (21–19) Vágó Attila ismét időt kért, hogy rendezze a sorokat. Mindez bejött, hiszen szűk tíz perccel a záró sípszó előtt Kukucska Viktória újabb góljával már ötgólos előnnyel fordulhatott a hajrára a Dunaújváros. Mint ahogyan az várható volt, a végjáték még tartogatott izgalmakat. A fővárosiak gyorsan visszajöttek a meccsbe, azonban Farkas Johanna újabb egyéni villanása ismét megnyugtatta a helyi szurkolókat (26–23). Az utolsó négy percre plusz hárommal fordultak Bulathék, és végül 28–26-os sikerükkel továbbléptek a Magyar Kupában.

A DKKA a folytatásban vasárnap Kisvárdán lép pályára bajnoki mérkőzésen.