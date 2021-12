A fordulás utáni első percek továbbra is a vendégeké voltak, sőt, 15–19-nél Farkas hetest is rontott. Aztán elkezdett összeállni a DKKA védekezése, Bartulovic is több bravúrt mutatott be. Elöl Szalai, Borgyos és Farkas kezdte szállítani a gólokat, aztán a 47. percben Kazai találata már az egyenlítést jelentette, 22–22. A Kohász lendületben maradt, a közönség pedig még inkább abba került, ahogy sorra születtek a hazai gólok. A Fehérvár sehogy nem tudott betalálni, az 53. percben Farkas pedig már 26–22-re módosította az állást. Az Alba tíz perc után tudott gólt lőni Gerháth révén, de a nagy szívvel küzdő dunaújvárosiak már meg tudták őrizni előnyüket a lefújásig, és zsinórban negyedik és fontos sikerüket ünnepelhették.