Természetesen idén is önkénteseket keresnek, akik segítenek a Rockmaraton fesztivál építésében és előkészületeiben. A felhívás azoknak szól, akik szeretik a Rockmaraton hangulatát, és a háttérben is részesi szeretnének lenni az eseménynek. Önkéntesnek bárki jelentkezhet, pusztán annyit kérnek tőle, hogy küldje el emailben a [email protected] címre az önéletrajzát, vagy egy rövid szöveges bemutatkozást. Azt ígérik, 30 napon belül válaszolnak, még nemleges döntés esetén is, ami a mai világban ritkaságnak számít. A sikeres kiválasztottakra 4 nap munka vár július 6 és 9 között. Amit kapnak érte: napi háromszori étkezés, szabadon választott sátorhely a kempingben és 1 db heti bérlet. Annak, aki nem tudja megfizetni a bérlet árát, vagy csak szeretne belátni a kulisszák mögé, netán annyira elkötelezett, hogy mindenképpen ott szeretne lenni a segítők között, ez egy kihagyhatatlan ajánlat.