A zeneiskola már jóval korábban rajzpályázatot hirdetett diákjai számára. Korcsoportonként más és más zeneművet adtak meg, a feladat pedig az volt, hogy a pályázók a zeneművek meghallgatása után rajzolják le, hogy milyen történetet, érzéseket közvetít az adott zenemű számukra. A munkákat Rohonczi ROHO István képzőművész bírálta el, aki az eredményhirdetésen is részt vett. Köszöntőjében arról beszélt, hogy a múzsák testvérek, a művészetekben ugyanazt nyelvet beszélik az alkotások létrehozásakor. Példaként említette Latinovits Zoltán Verset mondok című kötetét, amelyben rajzok vannak. Ugyanis Latinovits a fogalmi megközelítés helyett egy más utat választott a versek megközelítésében. Összefoglalóan kijelentette: Amikor zenével foglalkozunk, akkor képzőművészettel is foglalkozunk.

Én olyan képzőművészt nem ismerek, akit ne inspirálna a zene.

A szépszámú megjelentet Dőr Gabriella, az iskola igazgatója köszöntötte, majd a díjazottaknak átadta az oklevelet és a mellé járó ajándékot. Külön oklevelet kapott Szabó-Lukács Luca tanárnő is, aki sok tanítványával nevezett a versenybe.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Néhány perccel később a zeneiskola kamaratermében elkezdődött a szokásos növendékkoncert, ami előtt ismét Dőr Gabriella igazgató mondott megnyitóbeszédet. Elmondta, hogy az iskola 1995 április 24-én vette fel a jeles hegedűművész, zenepedagógus, a Liszt Ferenc Kamarazenekar alapító művészeti vezetője, Sándor Frigyes nevét, aki 1905. április 24-én született. Ennek okán a zeneiskolában április utolsó hetében rá emlékeznek. Ezt a koncertsorozatot idén már 11. alkalommal rendezik meg.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A jó egy órányi növendékkoncert fellépői és műsora a következő volt:

Gabányi Viktória (zongora): Kassai Mária: Kolozsvár olyan város, felkészítő tanár: Antal Anna

Müller Nóra-Khesuudorj Suvd (zongora): Gárdonyi: Menyasszony, vőlegény, felkészítő tanár: Tósaki Kinga

Mikes Maja (hegedű): Seitz: G-dúr koncert II. tétel, felkészítő tanár: Pomposné Zelena Erzsébet, zongorán kísér: Tágincevá Irén

Tausz Kinga (zongora): Papp Lajos: Menyasszonyi tánc, felkészítő tanár: Tósaki Kinga

Mihók Mandula (hárfa): Gail Barber: Spanyol blues, felkészítő tanár: Nagy Veronika

Péter Ábel (zongora): Bartók Béla: Cickom, felkészítő tanár: Dőr Gabriella

Gregoryan Gór Theodor-Schliszka Barnabás-Kaszás Éva (cselló): Scott Joplin: The Entertainment, felkészítő tanár: Kaszás Éva

Tollas Eszter (zongora): Gillock: Capricietto, felkészítő tanár: Matocsi Katalin

Tausz Emese (magánének): Lement a nap, Ádám Jenő feldolgozás, felkészítő tanár: Németh Irma, zongorán kísér: Tósaki Kinga

Sztuhár Szabolcs (zongora): Grecsanyinov: Felhők, felkészítő tanár: Tágincevá Irén

Kovács Léna Dorka-Érchegyi Hanna (hárfa, furulya): Greensleeves, felkészítő tanár: Nagy Veronika, Pásztor Magdolna

Tausz Emese (fuvola): Popp: Orosz cigánydal, felkészítő tanár: Sütő Balázs, zongorán kísér: Antal Anna

Szloboda Balázs-Héger Ádám (harmonika, zongora): Sosztakovics: II. Keringő, felkészítő tanár: Juhos Melinda, Antal Anna

Szántó Anna-Kele András (klarinét duó): Percivall: Gemini, felkészítő tanár: Tótin István

Matkó Anna-Tótin Katalin (zongora négykezes): Hacsaturján: “Tarantella” a Cipollino című balettből, felkészítő tanár: Tótin Katalin

Szloboda Balázs (harmonika): Piazzolla: La muerte del Angel, felkészítő tanár: Juhos Melinda

Zsömbör Bálint-Csarnai Bálint (szaxofon, trombita): Just The Two Of Us, felkészítő tanár: Balogh Zoltán András

Bartalos Ádám (zongora): F. Chopin Asz-dúr Impromtu, felkészítő tanár: Tótin Katalin