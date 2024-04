A kiállítás létrejötte átvitt értelemben a kunoknak köszönhető - igazából pedig annak a kulturális kapcsolatnak, amelyet a Magyar-Kazak Baráti Társaság kezdeményezett a közelmúltban. Ez a hagyományőrző csapat a Kunság fővárosában, Karcagon alakult meg azzal a céllal, hogy a kazak kultúrát ápolják, illetve, hogy a kazak-kun-magyar összetartozás tudatát erősítsék. Elhatározták, hogy felkeresik azokat a településeket, amelyek kun történelmi szálakkal rendelkeznek, így jutottak el a Hantos-széki területre (Mezőföldre), ugyanis Perkátán, Nagykarácsonyban és Előszálláson is éltek kunok annak idején. A kapcsolat és a hagyományápolás jegyében szervezték meg a kiállítást Perkátán, amelyen a 2018-ban Kossuth-díjjal is kitüntetett szobrászművész, a Karcagon született és a mai napig is ott alkotó Győrfi Sándor műveiből láthatnak egy válogatást az érdeklődők.

A megnyitón elsőként Oláh István, Perkáta polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, köztük a karcagi vendégeket is. Mint mondta, fontos, hogy megtaláljuk a közös értékeket és ápoljuk a hagyományokat, mert ez nemcsak a kultúránk alapjaként szolgál, hanem erősítik a közösséget is.

Fotó: Szentes Kitti

A polgármester gondolatai után Hetei-Bakó Teodóra és Kóczon Kornél szolgált zenei élménnyel a zongora-trombita kettősével.

A tárlatot Fazekas Sándor országgyűlési képviselő ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Beszédében méltatta Győrfi Sándor eddigi életútját és munkásságát. Mint mondta, a művész mindig is ragaszkodott a Nagy-Kunsághoz, ez a vidék pedig újabb és újabb impulzusokat nyújtott számára.

Alkotásainak tárháza rendkívül gazdag és változatos, a kisplasztikáktól kezdve a domborműveken át az egész alakos köztéri szobrokig fellelhetők művei hazánkban és a határon túl is. Alkotásaiból egy erős magyar nemzeti öntudat tükröződik vissza. Az ő látásmódja megerősíthet bennünket a magyarságunkban, és merítkezhetünk ebből a mostani kiállítása során is.

Fotó: Szentes Kitti

A képviselő felvezetője után a Veled az Ifjúságért Egyesület égisze alatt működő Rózsás patkó néptánccsoport lépett fel, műsoruk után pedig hivatalosan is megnyitották a tárlatot.